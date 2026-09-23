Comienza la votación en la Semana Anual del Oso Gordo de Alaska

Las urnas abrieron el martes para la única elección estadounidense que realmente importa: la Semana del Oso Gordo.

Mientras Estados Unidos se prepara para las elecciones de medio mandato en noviembre, que renovarán parcialmente el Congreso en Washington, cientos de miles de personas se disponen a votar por animales que se atiborran de comida en la Alaska rural.

En el concurso, convertido en uno de los favoritos de internet, los osos pardos del Parque Nacional Katmai compiten sin saberlo en duelos directos para determinar cuál ha ganado más peso antes de la hibernación.

El objetivo es concienciar sobre los osos pardos y su hábitat en Alaska, y sobre los riesgos que enfrentan por la actividad humana.

Los espectadores pueden ver una retransmisión en directo de estos enormes mamíferos mientras atrapan salmones en el río Brooks, o consultar biografías de algunos de los principales aspirantes, incluidas fotos del antes y el después que muestran cuánto engordaron tras un verano de festines.

"Vota por el oso que consideres que mejor ejemplifica el aumento de peso y el éxito en los osos pardos", dijeron los organizadores.

"El oso con más votos pasa a la siguiente ronda. Solo uno será coronado campeón de la Semana del Oso Gordo", indicaron.

El ganador del año pasado, Chunk, se impuso a la osa Grazer, dos veces ganadora.

El verano y el comienzo del otoño boreal son períodos clave para los osos pardos antes de los cinco meses de hibernación en los que dependerán de sus reservas de grasa para sobrevivir al duro invierno de Alaska.

El concurso en línea comenzó en 2014 con apenas unos miles de votantes, pero se transformó en un ejercicio muy esperado de democracia en tono jocoso, con la participación de más de 1 millón de personas cada año.