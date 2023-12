escuchar

El árbol de Navidad, así como las luces y los ornamentos que parecen darle vida a las paredes y rincones de la casa, tienen un propósito: transmitir alegría. De acuerdo con el Feng Shui, la ubicación específica de cada elemento podría atraer la fortuna. Esta filosofía de origen chino favorece la circulación del chi. Es decir, la energía positiva. Esto es lo que hay que tener en cuenta.

“Cuelgue guirnaldas y luces para que se alegren y ‘sonrían’”, comentó al respecto Ellen Whitehurst, experta en Feng Shui y autora del libro Make This Your Lucky Day: Fun and Easy Secrets and Shortcuts to Success, Romance, Health, and Harmony (Haga de este su día de suerte: Secretos y atajos fáciles y divertidos para alcanzar el éxito, el romance, la salud y la armonía): “Decore a la altura de los ojos para elevar el ambiente de la habitación y el estado de ánimo”.

En este punto, los elementos más recomendados son las guías verdes, de pino u otro tipo de follaje, porque crean un ambiente tranquilo y el verde invita a la curación, indica la autora. “El verde fresco equilibra el ‘fuego’ o el calor del exceso de rojo”, señala, de acuerdo con She Knows. Otro consejo es colocar este tipo de decoración en la entrada de las casas para protegerlas de la mala energía.

La Navidad es una buena oportunidad para fortalecer las zonas de la casa que brindan buena fortuna Unsplash

La practicante holística no recomienda que en los techos haya iluminación, ya que podría favorecer la ansiedad; en cambio, sugiere las lámparas laterales y velas navideñas: “El uso exclusivo de iluminación en los techos puede agotar la energía, crear situaciones de ansiedad o provocar fatiga visual, dolores de cabeza o enojo”.

Las velas de Navidad son un buen recurso para iluminar el interior de las casas Unsplash

El exceso de adornos, colores y hasta de aromas podrían tener una influencia negativa: “Demasiado color, comida, sonido y actividad pueden tener un efecto adormecedor y agotar a la familia”, dijo Whitehurst. “Cuando decores, elimina los adornos que no te gusten en absoluto”. En cambio, sugiere optar por la armonía y el equilibrio.

Otros elementos naturales que tienen suma importancia en las decoraciones navideñas son las flores y plantas propias de la temporada, como la Nochebuena. De acuerdo con la experta, las flores de Pascua aseguran “milagros” y “magia”. En cambio, el muérdago, al que se le asocian poderes curativos, se puede colgar en las cuatro esquinas principales de la casa para que mantenga la atmósfera libre de negatividad, ira y estrés. Si se pone en el comedor, según el Feng Shui, traerá dinero y suerte.

¿En qué parte de la casa poner el árbol de Navidad?

El árbol de Navidad es un elemento de decoración muy importante en las festividades decembrinas Unsplash

El árbol de Navidad conecta con el mundo natural y, según los creyentes del Feng Shui, la mejor zona para colocarlo es en el sureste de la casa para la riqueza o en la parte este, que pertenece a la familia, se explica en el sitio Feng Shui Society. También podría ponerse en el sur, que simboliza el reconocimiento.

¿Y los aromas?

Ellen Whitehurst menciona que la canela es un aroma que calma y refresca, en tanto que las fragancias de pino, ciprés o eucalipto limpian la energía negativa; el clavo y el olor a arándano dan armonía.