Cómo es el hallazgo arqueológico que revela las “verdades olvidadas” de un pueblo escondido en Oregon

Hace más de un siglo, en el noreste de Oregon, la empresa maderera Bowman-Hicks, originaria de Missouri, fundó la ciudad segregada de Maxville. Esta pequeña ciudad maderera, construida en 1923, albergó a trabajadores afroamericanos y blancos, cuyas vidas estaban separadas según las normas de discriminación de la época de Jim Crow. Recientemente, arqueólogos realizaron descubrimientos importantes en el área, trayendo a la luz artefactos del desaparecido barrio afroamericano de Maxville, lo que permitió recuperar parte de su olvidada historia.

El equipo de arqueólogos llevó a cabo una excavación en lo que se cree es el primer sitio confirmado de una casa habitada por una familia afroamericana en Maxville. La ciudad fue inicialmente construida para albergar a los trabajadores de la empresa maderera, quienes llegaron, en su mayoría, del sur de Estados Unidos, atraídos por las oportunidades laborales en la floreciente industria de la madera, describe Oregon Public Broadcasting.

En su apogeo, Maxville tenía una población de alrededor de 400 personas, de las cuales entre 40 y 60 eran afroamericanas. Sin embargo, la comunidad negra vivía separada del resto, en una zona marginada al otro lado de las vías del tren, donde las casas eran menos elaboradas que las de los trabajadores blancos.

“La ciudad fue diseñada para reflejar las divisiones raciales de la época”, explicó Mark Tveskov, profesor de antropología de la Universidad del Sur de Oregon y codirector de la investigación arqueológica al medio estatal. “Las familias blancas vivían en una zona, los hombres solteros en otra, y las familias afroamericanas en un área completamente diferente”.

En 1933, la Bowman-Hicks Lumber Company cerró Maxville, y poco después, en 1946, una gran tormenta destruyó muchas de las estructuras. A partir de ese momento, la ubicación exacta del barrio afroamericano quedó en el olvido. Sin embargo, en la década de 2000, Gwen Trice, hija de Lafayette “Lucky” Trice, un leñador afroamericano de Maxville, inició una investigación sobre la historia oral de la ciudad, reuniendo testimonios de descendientes de los antiguos habitantes. Sus esfuerzos culminaron en la creación del Centro Interpretativo del Patrimonio de Maxville, que continúa con iniciativas para descubrir más sobre la historia de la ciudad.

Cómo fue el hallazgo arqueológico de este pueblo escondido

En septiembre de 2024, el centro organizó una excavación arqueológica que reveló una serie de artefactos históricos significativos. Entre los objetos recuperados se encontraban fragmentos de discos de vinilo, un centavo de Indian Head de 1887 y un cascabel de un arnés de caballo, además de diversos elementos domésticos que ofrecen una visión única de la vida cotidiana de las familias afroamericanas de Maxville.

El equipo de arqueología, en el sitio de excavación de Maxville opb.org

Según Tveskov, aunque los artefactos pueden no parecer espectaculares, “cada uno de ellos cuenta una historia sobre la vida diaria de las personas que vivieron allí”. Entre los hallazgos más reveladores se incluyen botones de ropa de trabajo industrial de las compañías Levi Strauss y King of the Road, además de materiales decorativos como broches y cuentas de vidrio que sugieren que, a pesar de las duras condiciones laborales, los habitantes de Maxville tenían espacios de vida privada y tiempo para disfrutar de actividades sociales como los bailes.

Los arqueólogos también encontraron restos de comida, como huesos de ciervo, lo que indica que las familias afroamericanas de Maxville complementaban su dieta cazando en el entorno local. “No eran originarios de esta región, pero se adaptaron al nuevo paisaje y crearon una conexión con su entorno”, señaló Elliot Helmer, otro de los arqueólogos que trabajaron en la excavación.

