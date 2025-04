El día que Pablo Escobar autorizó “una traición” para que un aliado quedara libre en EE.UU.

Luego de 40 años, el ex narcotraficante colombo-alemán Carlos Lehder Rivas regresó a Colombia y, entre diferentes anécdotas, reveló que hizo un acuerdo con Pablo Escobar para colaborar con Estados Unidos y obtener antes su libertad.

Pablo Escobar permitió la “traición” de Carlos Lehder: cómo colaboró con EE.UU. para reducir su condena

Carlos Lehder, uno de los fundadores del cartel de Medellín y principal socio de Pablo Escobar, recuperó su libertad en 2020 luego de estar tres décadas detenido en Estados Unidos, donde había sido extraditado en 1987. Al quedar libre decidió radicarse en Alemania. Permaneció allí cinco años hasta el pasado sábado 29 de marzo, cuando regresó a Colombia.

Carlos Lehder regresó a Colombia el pasado sábado 29 de marzo @MigracionCol

En una entrevista que ofreció a Semana, el ex capo narco explicó que logró reducir su condena en 1989, cuando el gobierno de Estados Unidos, a cargo de George H. W. Bush, invadió a Panamá y arrestó al dictador Manuel Antonio Noriega.

“Él (Noriega) tenía un pliego de cargos criminales de conspiración junto con el cartel de Medellín por tráfico de cocaína. El Gobierno americano me propuso que me rehabilitara y que testificara en el juicio contra el general Noriega y, a cambio, me daban inmunidad total. Tenía que confesar y me darían mi libertad”, reveló sobre el acuerdo que le permitió arreglar.

El ex narcotraficante contó que decidió firmar el acuerdo con EE.UU. y testificó durante cinco días en contra de Noriega. “El Gobierno, a discreción de ellos, me rebajó la condena a 55 años, de los cuales tuve que pagar 33 físicamente. Eso fue lo que me dio mi libertad”, explicó.

Quién es Carlos Lehder, el ex narcotraficante que regresó a Colombia después de 40 años

Carlos Lehder, nacido el 7 de septiembre de 1949 en Armenia, es uno de los narcotraficantes más conocidos de los años 80. Se cree que comenzó sus pasos en el crimen organizado en 1975, ya que dos años después fundó -junto a otros líderes- el cartel de Medellín, una organización que terminó encabezada por Pablo Escobar.

El ex narcotraficante fue detenido en Estados Unidos por el robo de un vehículo, lo que lo llevó a ser deportado. En 1989 volvió a ser extraditado y cumplió 33 años de prisión en suelo norteamericano.

Carlos Lehder permaneció detenido en Estados Unidos durante 33 años Captura Semana - Foto de Patricia Rincon

Ya con 79 años, regresó a Colombia y en el aeropuerto internacional El Dorado lo recibieron con una orden de captura por los delitos de tráfico de armas y narcotráfico. Sin embargo, antes de viajar a Bogotá, mientras estaba en Alemania, Lehder consiguió un documento que establecía que no tenía ningún cargo pendiente en el país latinoamericano, ni ninguna vinculación con delito alguno. Ahora, se encuentra libre y recorre la ciudad.

“Ya pagué todas mis deudas judiciales, solo espero que mis compatriotas me perdonen y me den una segunda oportunidad”, sostuvo en un video que compartió su abogada, Sondra McCollins, en su cuenta de Instagram.

Carlos llegó a Colombia con una orden de captura por los delitos de tráfico de armas y narcotráfico Migración Colombia /| @MigracionCol

Tras regresar a su tierra, durante la entrevista con Semana, el ex capo narco admitió que no tiene miedo de que le hagan daño: “No creo que la gente esté con la mentalidad de querer hacerle daño a Carlos Lehder (...) Si entiendo que alguien me quiere hacer daño, tomaré las medidas necesarias”.