Cómo es el plan nuclear secreto que Joe Biden aprobó, según The New York Times

La administración Biden-Harris aprobó a principios de este año un plan nuclear que hasta la fecha no había sido revelado. Un informe periodístico hecho luz sobre el hecho y la Casa Blanca desmintió algunas cuestiones. Mientras el trabajo señala que el objetivo es contrarrestar el crecimiento del armamento de China, el gobierno asegura que no está orientado hacia ningún país en particular.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprobó en marzo de este año un plan estratégico nuclear clasificado. Según una investigación del New York Times, el llamado “Nuclear Employment Guidance” tiene como objetivo centrarse en la expansión china en su arsenal nuclear. Es un cambio de paradigma dentro del Pentágono, desde donde consideran que las reservas del país asiático rivalizarán en los próximos años con las norteamericanas y las rusas.

La investigación indica que el mandatario estadounidense nunca anunció que se aprobó la estrategia nuclear antes mencionada. Además, los periodistas detallaron que se trata de una regla cuya orientación se actualiza cada cuatro años y que tiene tal nivel de clasificación que no existen copias digitales. Tan solo hay un puñado de impresiones que se distribuyen entre unos pocos funcionarios de seguridad nacional y del Pentágono.

Una de las fuentes del trabajo periodístico fue Vipin Narang, estratega nuclear del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés). Según explicó, la guía actualizada emitida por Biden da cuenta de múltiples adversarios nucleares, como Rusia y Corea del Norte. No obstante, el especialista sostuvo que en particular apunta al aumento “significativo” del tamaño y la diversidad del arsenal Chino.

En junio pasado, el director senior de control de armas y no proliferación del Consejo de Seguridad Nacional, Pranay Vaddi, dijo que el presidente Biden “emitió recientemente una guía actualizada sobre el empleo de armas nucleares, que tiene en cuenta las realidades de una nueva era nuclear”. “Esto pone de relieve la necesidad de tener en cuenta el crecimiento y la diversidad del arsenal nuclear de la República Popular China, así como la necesidad de disuadir simultáneamente a Rusia, a China y a Corea del Norte”, agregó.

Por su parte, el director ejecutivo de la Asociación de Control de Armas, Daryl Kimball, indicó que las estimaciones de inteligencia de Estados Unidos consideran que el armamento nuclear chino puede aumentar en los próximos años. En específico, pasaría de tener unas 500 a unas 1000 ojivas para 2030. No obstante, resaltó que Rusia hoy posee 4000, por lo cual aún es el adversario nuclear más grande que tiene EE.UU.

El gobierno de Biden no negó la existencia del documento, pero sí su propósito

Sean Savett, portavoz del gobierno federal, indicó: “Esta administración, al igual que las cuatro administraciones anteriores, emitió una Revisión de la Postura Nuclear y una Guía de Planificación del Empleo de Armas Nucleares”. “Si bien el texto específico de las directrices es confidencial, su existencia no es en absoluto un secreto”, indicó, y agregó que las emitidas a principios de este año “no son una respuesta a ninguna entidad, país o amenaza en particular”.

Por su parte, en la reciente entrevista que mantuvo con Elon Musk como parte de su campaña presidencial, Donald Trump habló sobre cómo China podría superar a Estados Unidos en materia de armamento nuclear. Además, mostró su preocupación por la unión entre el país asiático con Rusia y el potencial armamentístico que esto les genera a ambas naciones.

