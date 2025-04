Es latina, fue a declarar impuestos ante el IRS y descubrió algo inesperado: “Me robaron mi vida”

Ileana Zúñiga descubrió que le habían robado su identidad en Louisiana cuando intentó declarar sus impuestos ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) y le llegó un documento fiscal a su nombre de constructora de Tennessee. Ella asegura que nunca trabajó allí.

La mujer latina recibió un formulario W-2 con toda su información, en medio de la temporada de impuestos en Estados Unidos. “Me di cuenta de que alguien está usando mi nombre, mi dirección, mi seguro social, todo”, aseguró Zúñiga en declaraciones a Telemundo 52, donde contó su caso para alertar a otros residentes latinos, y lamentó: “Me robaron mi vida”.

Según Zúñiga, el documento era falso. Ella asegura que jamás trabajó para esa empresa y que ni siquiera visitó Louisiana. “No sabía cómo reaccionar. No sabía qué decir. Por un momento mis manos empezaron a sudar de la frustración que sentía por dentro. Me traté de calmar. Mi hermana me dijo ‘todo va a estar bien, relájate’, pero en ese momento sentía que la sangre hervía de coraje”, recordó sobre cómo descubrió que otra persona había robado su identidad.

La mujer decidió buscar a la empresa que aparecía en el formulario W-2 para hacer un reclamo. Según contó, primero la escucharon incrédulos, pero finalmente le creyeron cuando envió el reporte policial. Desde la empresa constructora le enviaron un correo electrónico con los documentos que la impostora había presentado para obtener el trabajo: usó su nombre, su dirección, seguro social y toda su información, con otra foto.

Zúñiga reportó el hecho ante el IRS, la policía y su seguro social. “(En) el IRS lo primero que me dijeron fue ‘no puedes declarar tus impuestos hasta que nosotros arreglemos esto. Se va a tardar tiempo. Esto no se arregla de la noche a la mañana’”, contó la mujer.

El organismo federal también le informó a Zúñiga que existía otro formulario W-2 a su nombre por parte de otra empresa donde ella, asegura, tampoco ha trabajado. “Son como fantasmas, nunca vas a saber realmente su nombre”, consideró la afectada. Ante el hecho, la mujer decidió invertir en un servicio de protección contra el robo de identidad.

¿Qué puedo hacer si me roban mi identidad?

El IRS recomienda tomar las siguientes medidas ante un robo de identidad:

Reportar el hecho : si se recibe un formulario W-2 o cualquier otro documento en el que no se reconoce al empleador o los ingresos, se debe reportar el hecho ante la Agencia Federal.

: si se recibe un formulario W-2 o cualquier otro documento en el que no se reconoce al empleador o los ingresos, se debe reportar el hecho ante la Agencia Federal. No incluir el formulario : si no se reconoce el formulario, lo mejor es no incluirlo en la declaración de impuestos, ni realizar una declaración enmendada.

: si no se reconoce el formulario, lo mejor es no incluirlo en la declaración de impuestos, ni realizar una declaración enmendada. Proteger tu identidad: el IRS recomienda obtener un pin para la protección de la identidad (IP PIN) y reportarlo a la administración del seguro social.

Los consejos de IRS para proteger su Número de Seguridad Social (SSN)

Guardar la tarjeta y cualquier otro documento en el que aparezca su SSN en un lugar seguro.

No llevar de forma habitual la tarjeta u otros documentos que muestren el número.

Compartir únicamente el SSN cuando sea necesario.

Proteger la información financiera personal en casa y en los dispositivos.

financiera personal en casa y en los dispositivos. Revisar el informe de crédito habitualmente.

Revisar el estado de ingresos de la Administración del Seguro Social anualmente.

Proteger las computadoras personales mediante firewalls, software de antispam y antivirus.

Proteger la información personal de identificación (PII, por sus siglas en inglés) y mantenerla en privado.