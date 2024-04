Cómo es la vida en Topeka para los migrantes, la ciudad que les paga por mudarse

Escuchar

Con una población de poco más de casi 180 mil habitantes, la ciudad de Topeka, capital del estado de Kansas, es un lugar que combina de manera única su rica historia con una vibrante vida cultural y una serie de atractivos que la convierten en un destino fascinante en el corazón de EE.UU. Con el paso de los años, se ha convertido en un imán de la población migrante, particularmente de origen hispano, que aumentó un 24% en la última década, según los datos del censo de 2020.

De acuerdo a información del sitio Visit The USA, el nombre de Topeka significa “un lugar ideal para plantar papas” en la lengua de los pueblos nativos. Aunque en la actualidad ya no producen papas, aún se distingue entre las ciudades estadounidenses por su significativo papel en la historia de los derechos civiles, hasta sus modernas iniciativas para atraer a nuevos residentes que incluso contemplan incentivos económicos a aquellos que decidan mudarse al condado de Shawnee.

El área de Topeka y el condado de Shawnee registraron un incremento poblacional de 24% en el censo de 2020 Jonathan Mullen / Unsplash

¿Cómo es vivir en Topeka?

Con una ubicación privilegiada a orillas del río Kansas, esta localidad combina a la perfección su belleza natural con diversos paisajes y un crecimiento constante de la ciudad con la llegada de nuevos residentes, que aprovechan los incentivos. Los recién llegados disfrutan de una amplia oferta de atracciones, restaurantes y cervecerías artesanales, que se ubican principalmente en las calles de College Hill.

Uno de los rubros en los que más destaca Topeka es la educación, dado que cuenta con universidades de primer nivel, como Washburn University, nombrada entre las mejores instituciones públicas, según la clasificación America’s Best Colleges publicada por U.S. News and World Report.

Topeka fue fundada en 1854 y ha jugado un papel crucial en varios momentos clave de la historia estadounidense Megan Burns / Unsplash

Para aquellos interesados en visitar Topeka, la ciudad es accesible a través de varios medios de transporte, pero una de las mejores opciones es llegar vía área a través del Aeropuerto Internacional de Kansas City, que está a solo una hora en auto, y la ciudad también cuenta con servicios de tren y autobús que conecta con otros destinos relevantes en la región, como Kansas City, Misssouri; Omaha, Nebraska, y Des Moines, Iowa.

Aunque Topeka ofrece una variedad de opciones de alojamiento, desde hoteles históricos hasta modernos alojamientos, desde hace algún tiempo el gobierno local lanzó un ambicioso plan de atracción de nuevos habitantes permanentes que tiene a las familias latinas como parte de sus principales focos de interés.

La comunidad de migrantes mexicanos organiza festivales anuales en el vecindario de Oakland Fiesta Topeka / Facebook

Estos aspectos marcan el estilo de vida de los residentes de los vecindarios más famosos de Topeka como Potwin Place, conocido por sus grandes casas de estilo victoriano que lucen en todo su esplendor durante las festividades, especialmente Navidad, cuando los vecinos decoran con luces y temáticas festivas.

En tanto, en el barrio de Collins Park es usual ver a residentes que disfrutan de la tranquilidad de las tardes al aire libre en sus patios, pero también es famoso por su desfile de Independencia el 4 de julio, que atrae a personas de toda la zona.

La herencia de los latinos en un barrio de Topeka

El espíritu de las tradiciones latinas también está representado particularmente a través de las celebraciones anuales, como la Fiesta Mexicana que se realiza cada año en Oakland, un barrio que también es hogar de la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, un centro comunitario importante que ofrece servicios religiosos en inglés y español.

“He visto a nuestras poblaciones hispanas e inmigrantes impulsar la innovación y fortalecer nuestra comunidad”, declaró la alcaldesa de Topeka, Michelle De La Isla, en un comunicado donde habló sobre el éxito de los incentivos para atraer pobladores. “Es increíble ver crecer a la ciudad como centro cultural, y con el desarrollo constante de iniciativas para apoyar a los empresarios, estudiantes, familias, niños e incluso turistas hispanos, me entusiasma ver lo que está por venir”, agregó.