escuchar

En lo que a salud se refiere, la familia real británica no atraviesa su mejor momento. Sumado a la operación de próstata del rey Carlos III y el diagnóstico de cáncer de Sara Ferguson, todo el mundo se mantiene muy atento ante la mejoría de Kate, princesa de Gales, quien el pasado martes 16 de enero fue sometida a una cirugía abdominal, según lo dio a conocer el Palacio de Kensington.

La princesa se encuentra en recuperación en The London Clinic, y podría permanecer allí entre diez días y dos semanas antes de regresar a su casa y continuar con el protocolo de recuperación. Si bien se informó de manera oficial acerca de la cirugía, no se ofrecieron más detalles. De hecho, algunos medios como People consignaron que incluso los miembros más cercanos a la familia real no estaban al tanto de esta intervención quirúrgica.

Kate Middleton fue operada con éxito en The London Clinic @princeandprincessofwales / Instagram

“Según las recomendaciones médicas, es poco probable que regrese a sus funciones públicas hasta después de Semana Santa”, se especifica en el mensaje oficial publicado en redes sociales. “La princesa de Gales aprecia el interés que generará esta declaración. Espera que el público comprenda su deseo de mantener la mayor normalidad posible con sus hijos”, se añade.

De acuerdo con publicaciones de medios británicos, se lo vio al príncipe William, esposo de Kate y heredero al trono británico, mientras visitaba a Kate en su habitación privada el pasado jueves 18, acompañado de guardias de seguridad.

Mujeres policías hacen guardia afuera de la Clínica de Londres, donde Kate, princesa de Gales, se recupera de una cirugía, en Londres, el jueves 18 de enero de 2024 Kin Cheung - AP

Según trascendió, William habría puesto en pausa su agenda de compromisos oficiales para estar con su esposa y al mismo tiempo cuidar de sus hijos, el príncipe George, de diez años, la princesa Charlotte, de ocho, y el príncipe Louis, de cinco, durante las próximas semanas. También se cree que los padres de Kate, Michael, de 74 años, y Carole Middleton, de 68, se liberaron de obligaciones para apoyar a la pareja.

El príncipe William de Gran Bretaña, a la izquierda, se aleja de la Clínica de Londres, en el centro de Londres, donde Kate, la princesa de Gales, se recupera después de someterse a una cirugía abdominal exitosa, el jueves 18 de enero de 2024. (Lucy North/PA via AP) Lucy North - PA

¿Qué procedimiento le hicieron a Kate Middleton?

Los voceros del Palacio de Kensington proporcionarán actualizaciones sobre la evolución de la salud de la princesa. Aunque se dijo que la intervención quirúrgica había sido planeada, no se precisó el motivo, lo que generó una ola de preguntas entre el público general. En otra parte del comunicado, Kate se disculpó por “tener que posponer sus próximos compromisos”. Sin embargo, esperaba poder atenderlos tan pronto como sea posible.

Catalina de Gales permanecerá en el hospital de 10 a 14 días, luego de su operación abdominal @princeandprincessofwales / Instagram

Kate Middleton, quien practica la religión católica anglicana, es madre de tres hijos: el príncipe George, segundo en la línea sucesoria al trono británico, la princesa Charlotte, y el pequeño príncipe Louis, quienes actualmente están bajo el cuidado de su padre, el príncipe William.

La decisión del príncipe William ante la cirugía a la que se sometió Middleton

Mientras permanece en recuperación, Kate Middleton tuvo que cancelar los compromisos oficiales que tenía agendados. En un gesto amoroso, su esposo, el próximo rey de Reino Unido, tomó una decisión contundente. De acuerdo con Lecturas, el príncipe también reprogramó sus tareas para permanecer más tiempo al lado de su esposa.

El medio detalla que, además de estar al pendiente de sus tres hijos menores, William no se ha querido separar de Kate, con quien se casó el 29 de abril del 2011 en la abadía de Westminster. Asimismo, se informa que está atento de manera constante desde que se efectuó el procedimiento.

El príncipe William y Kate Middleton son padres de los principitos George, Charlotte y Louis @princeandprincessofwales / Instagram

¿Qué se sabe de la salud del rey Carlos III?

En otro tema, el miércoles de la semana pasada, voceros del Palacio de Buckingham anunciaron que el rey Carlos III también será ingresado en el hospital, durante algún día de esta semana, para ser sometido a un procedimiento de cuidado debido al agrandamiento de la próstata. Carlos III tiene 75 años y es padre de los príncipes William y Harry, este último casado con la estadounidense Meghan Markle.

El medio Daily Mail detalló que los dos anuncios sobre la salud de los miembros de la casa Windsor, Kate Middleton y su suegro, Carlos III, se dieron a conocer con 90 minutos de diferencia entre uno y otro, ambos a través de redes sociales. El Palacio de Kensington, base de los príncipes de Gales, fue el primero y posteriormente, el de Buckingham.