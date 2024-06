Cómo ver el debate Biden-Trump este jueves: el primer cruce antes de las elecciones

Escuchar

Joe Biden y Donald Trump volverán a verse cara a cara en un debate presidencial después de cuatro años. Esta vez será en el marco de las elecciones 2024 de Estados Unidos, este jueves 27 de junio en la ciudad de Atlanta, en Georgia. El encuentro se realizará cuatro meses y medio antes de los comicios y se emitirá por TV en vivo y distintas plataformas de streaming.

ARCHIVO - El presidente Donald Trump, izquierda, y el candidato presidencial demócrata Joe Biden discuten durante el segundo debate presidencial, el 22 de octubre de 2020, en la Universidad Belmont en Nashville, Tennessee. (AP Foto/Patrick Semansky, archivo) Patrick Semansky - AP

El primer debate se dará en un contexto de resultados de encuestas que muestran una situación reñida entre ambos precandidatos, fuertes reveses judiciales para Trump, que denuncia persecución política y embates de los gobernadores republicanos contra el mandatario actual por su política migratoria.

A qué hora es el debate y por dónde se puede ver

El debate entre Trump y Biden comenzará a las 21 hs del este de EE.UU., durará una hora y media, y tendrá lugar en los estudios de la ciudad de Atlanta de la cadena CNN, la señal de TV por donde se emitirá el cara a cara. Además, podrá verse a través de la plataforma de streaming Max, (antes HBO Max). Adicionalmente, estará disponible de forma online a través del sitio web de CNN, lo que facilita el acceso para aquellos que no cuentan con una suscripción de cable.

Trump y Biden en su último debate en 2020 LA NACION

Será el primer debate presidencial en la historia moderna del país que se realiza con tanta anticipación en el ciclo electoral, por lo que los analistas esperan que tenga un impacto significativo en la opinión pública.

Quiénes estarán en el debate Biden vs. Trump

Además del presidente Joe Biden y el exmandatario Donald Trump, en el estudio estarán los moderadores Jake Tapper y Dana Bash, conductores del programa State of the Union. Como el resto de los precandidatos independientes, como John F. Kennedy Jr. no lograron calificar, no participarán del evento.

Nuevas reglas en el primer debate Biden-Trump

Entre los acuerdos divulgados para el debate Biden-Trump, se definió que la confrontación pública de ideas tendrá una duración de 90 minutos y contará con dos pausas comerciales. Además, pactaron nuevas reglas para evitar el caos y las interrupciones entre ambos candidatos que caracterizaron los debates de la campaña presidencial en 2020:

Los micrófonos de ambos políticos estarán silenciados excepto cuando sea su turno de hablar, lo que garantizará que cada uno tenga su tiempo de respuesta sin bloqueos.

excepto cuando sea su turno de hablar, lo que garantizará que cada uno tenga su tiempo de respuesta sin bloqueos. No se permitirán notas escritas ni accesorios en el lugar que ocupe cada político en el escenario.

Donald Trump y Joe Biden ya habían debatido en 2020 cuando el republicano era Presidente y el demócrata todavía no había llegado a la Casa Blanca (Copyright 2020 The Associated Press/Morry Gash)

Cada candidato solo podrá tener un bolígrafo y una libreta para hacer anotaciones durante el debate.

para hacer anotaciones durante el debate. Además de lo anterior, solo podrán llevar una botella de agua para hidratarse durante el evento.

Por otra parte, aunque en este caso no habrá declaraciones de apertura y los candidatos comenzarán el debate directamente con la presentación de propuestas y discusión de puntos acordados, sí habrá un espacio libre de dos minutos para el cierre de cada uno.

La dinámica de este primer debate dejará mucho que hablar hasta el segundo, programado para el martes 10 de septiembre de 2024, en esa ocasión organizado por la cadena ABC News. Aunque no se han anunciado todos los detalles, se espera que siga un formato similar al del debate de esta semana, con reglas claras para garantizar un intercambio ordenado y productivo entre los candidatos que permita a los votantes tomar una decisión informada.

