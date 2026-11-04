Cómo votaron grupos demográficos clave en las elecciones legislativas de EEUU, según encuesta de AP

WASHINGTON (AP) — Los republicanos esperaban el martes que sus candidatos en las elecciones legislativas pudieran conservan la coalición ganadora que armó el presidente Donald Trump en los comicios presidenciales de 2024, pero la Encuesta de Votantes de AP da a entender que el Partido Republicano ha perdido terreno entre por lo menos un grupo clave.

La encuesta, un amplio sondeo entre alrededor de 80.000 votantes en los 50 estados, deja entrever que los votantes jóvenes se mostraron con menos probabilidades este año de respaldar a los candidatos republicanos para la Cámara de Representantes que al momento de apoyar a Trump en 2024. También había una mayor probabilidad de que los votantes menores de 30 años señalaran que su voto para la cámara baja a nivel federal fue en oposición a Trump.

También era menos probable que los votantes hispanos votaran en apoyo a los candidatos republicanos que por Trump hace dos años.

La mayoría de los votantes afirma que la economía o el estado de la democracia es el principal problema que enfrenta el país, donde muchos de los votantes han expresado su preocupación sobre el costo de vida y la corrupción gubernamental antes de emitir su voto en los comicios legislativos del martes. La encuesta también indica un fuerte deseo de que el Congreso asuma un papel más enérgico para establecer límites a la presidencia.

Pero el sondeo también encontró que, si bien los demócratas tienen al menos una ligera ventaja en varios temas importantes, incluida la economía y la corrupción gubernamental, el Partido Demócrata no es mucho más popular entre los votantes.

Votantes jóvenes y votantes hispanos parecen alejarse de los republicanos

Después de acercarse a Trump durante las elecciones de 2024, los votantes jóvenes parecen haberse inclinado en sentido contrario para estos comicios.

La Encuesta de Votantes de AP revela que, a nivel nacional, cerca de 7 de cada 10 votantes menores de 30 años dicen que apoyaron al candidato demócrata en su contienda local para la Cámara de Representantes, mientras que cerca de un 30% indicó que votó por el aspirante republicano. Las cifras representan un cambio respecto de 2024, cuando los votantes más jóvenes divididos en buena medida entre Trump y la vicepresidenta Kamala Harris.

Los votantes menores de 30 años constituyen una proporción bastante pequeña del electorado. Alrededor de 1 de cada 10 votantes en los comicios de este año tiene menos de 30 años, lo que limita el impacto del cambio.

Pero su descontento con la situación en el país y su liderazgo es claro: Alrededor de la mitad de los votantes jóvenes asegura que están “molestos” con la manera en que van las cosas en el país , en comparación con aproximadamente una tercera parte de los votantes de 65 años o más.

El sondeo también da a entender que los republicanos podrían haber perdido el terreno que ganó Trump entre los votantes hispanos en 2024, aunque en menor medida.

Únicamente alrededor de una tercera parte de los votantes hispanos señaló que sufragó por el aspirante republicano a la Cámara de Representantes federal, mientras que cerca del 40% votó por Trump hace dos años. Cerca de 6 de cada 10 votantes hispanos a nivel nacional votaron por el candidato demócrata en su contienda local para la cámara baja, de acuerdo con la encuesta.

Alrededor del 70% de los votantes hispanos afirma que las políticas de Trump han empeorado las condiciones económicas en Estados Unidos.

La Encuesta de Votantes de AP es un sondeo del electorado estadounidense realizado por SSRS para The Associated Press, ABC News, CBS News, CNN, FOX News Media, NBC News y Versant. El sondeo combina entrevistas basadas en probabilidad y no basadas en probabilidad con votantes registrados en los 50 estados, realizadas del 19 de octubre al 3 de noviembre en Alaska y del 22 de octubre al 3 de noviembre en todos los demás estados. El margen de error de muestreo es de 0,6 puntos porcentuales.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.