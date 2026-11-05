Compositor de banda sonora de "Dragon Ball Z" fue elegido fiscal general de Texas

Mucho antes de ganar el martes la elección al cargo de fiscal general de Texas, el demócrata Nathan Johnson compuso la música de la versión estadounidense de la famosa serie de animación "Dragon Ball Z".

Johnson ganó la mayoría de los votos en casi todos los distritos fronterizos y las principales ciudades del estado sureño en su contienda contra el republicano Mayes Middleton para convertirse en el máximo fiscal de Texas.

"Si creciste viendo 'Dragon Ball Z', puede que me conozcas mejor de lo que crees: compuse las bandas sonoras de 67 episodios y cinco películas y la pasé genial haciéndolo", publicó el político de 58 años en Facebook.

El célebre dibujo animado japonés, adaptado de un manga, sigue las aventuras de luchadores de artes marciales que defienden la Tierra contra invasores extraterrestres.

Según el sitio especializado IMDB, Johnson figuró como compositor en decenas de episodios entre 1990 y 2008. También trabajó como actor de voz en las películas de animación de "Berserk".

También abogado, Johnson ha sido senador estatal de Texas desde 2019.

Sucederá al republicano Ken Paxton en el cargo de fiscal general.

Paxton fue derrotado el martes por el demócrata James Talarico en la contienda por el escaño senatorial de Texas, pese al apoyo de Donald Trump.