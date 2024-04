Compró unos aros de una lujosa marca a un precio insólito y fue a la Justicia para reclamarlos: “Sudé frío”

Escuchar

En las compras a través de internet, los errores de precios pueden conducir a situaciones inesperadas. Eso le ocurrió a Rogelio Villarreal, un joven de Tamaulipas, México, que adquirió unos aros del famoso joyero francés Cartier a un precio insólito por una equivocación de la página web. La marca de lujo intentó rechazar su compra y todo concluyó con una disputa legal que atrajo la atención de las redes sociales.

Mientras exploraba el catálogo en línea de Cartier, Villarreal se topó con un par de aros de oro rosa de 18 quilates con tachuelas y diamantes a un precio sorprendentemente bajo: alrededor de 13 dólares (237 pesos mexicanos). A través de su cuenta de X, @LordeDandy, recordó: “Me metí a la página, vi lo que costaban los collares y dije ‘algún día’, hasta que vi estos aretes. Te juro que sude frío”. Sin pensarlo dos veces, decidió aprovechar la supuesta oferta y compró dos pares.

Rogelio Villarreal es un residente de cirugía en Tamaulipas, oriundo de México Foto @LordeDandy

Una semana después de su compra, la joyería intentó cancelar el pedido, tras explicarle que esa publicación era un error. Inmediatamente, ajustaron el precio del producto en la web: más de US$13.000 (237.000 pesos mexicanos). No obstante, el joven se negó a cancelar la compra. Desde la empresa se comunicaron con él por teléfono para ofrecerle como “compensación” una botella de champán Cartier Cuvée y un artículo de cuero. Sin embargo, se mantuvo firme en su posición y afirmó que esperaba recibir los aros por el precio acordado.

La disputa legal contra Cartier por la compra de aros a un precio equivocado

Ante la negativa de Cartier de respetar el precio acordado por los aros de lujo, Villarreal decidió tomar medidas legales y completó un formulario de contacto en el sitio web de la joyería. En ese documento citó una ley federal de protección al consumidor publicada por el gobierno de México, que establece que un proveedor de bienes puede ser llevado a los tribunales si no respeta los términos y condiciones bajo los cuales se realiza la compra.

Finalmente, el joven presentó una denuncia ante la Agencia Federal de Protección al Consumidor en Matamoros, que acostumbra a intervenir en nombre de los consumidores cuando los clientes cambian los precios de lista luego de una venta.

Tras una larga disputa, finalmente recibió los aros solicitados Foto @LordeDandy

Villarreal afirmó que la agencia había citado a Cartier para un arbitraje y que el gobierno había hecho varios intentos para mediar en un acuerdo. Sin embargo, se negaron a compartir información sobre el caso abierto con otras partes involucradas. Según explicó Jorge López Zozaya, abogado corporativo en Ciudad de México, en diálogo con The New York Times, “si el caso hubiera llegado a un tribunal de justicia, probablemente se habría resuelto favorablemente para Cartier”. No obstante, la marca dio el brazo a torcer antes de que eso sucediera.

¿Qué pasó con los aros Cartier?

Después de meses de discusiones y demanda, la saga de los aros de Cartier finalmente llegó a su fin. Villarreal utilizó nuevamente sus redes sociales para informar a sus seguidores sobre el desenlace de la disputa contra Cartier. En un mensaje en su cuenta de X reveló que “la guerra había terminado” al indicar que la reconocida marca de joyería finalmente cumpliría con el envío de los aros solicitados.

Antes de una audiencia de mediación de la agencia de consumidores, el comprador recibió un aviso de la joyería, donde confirmaba que su pedido se cumpliría. Posteriormente, anunció la entrega de los aros y compartió una foto de las dos pequeñas cajas envueltas en papel con sellos de cera.

A través de su cuenta de TikTok, realizó un video titulado “Lo que todos esperaban” y mostró el proceso de desempaquetado de los aros. El video se volvió viral y acumuló más de dos millones de visitas en poco tiempo. Algunos usuarios elogiaron la tenacidad de Villarreal para lograr que Cartier cumpliera con los términos de su compra, mientras que otros lo acusaron de abusar del sistema de protección al consumidor para su propio beneficio.

