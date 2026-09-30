Con los jovencitos de "Poch", EE.UU. derrota 4-2 a Chile en amistoso

La selección de Estados Unidos derrotó este martes como local 4-2 a Chile en un partido amistoso que, sin embargo, terminó con los ánimos caldeados en el Energizer Park de San Luis, Misuri.

El US Team, dirigido por el argentino Mauricio Pochettino, venció con los tantos de Sebastián Berhalter (37'), Julian Hall (51'), Chris Richards (72') y del juvenil Mathis Albert (93'), mientras que Diego Ulloa (45+1') y Maximiliano Gutiérrez (49') anotaron para Chile.

Albert se convirtió en el goleador más joven en la historia de la selección estadounidense, con 17 años y cuatro meses, al superar el récord del referente Christian Pulisic.

El delantero del Borussia Dortmund marcó en el tiempo añadido con un potente remate que golpeó el travesaño antes de cruzar la línea de gol.

Julian Hall, de 18 años, también fue protagonista.

Tras asistir a Berhalter en el primer tanto con una inteligente maniobra, marcó por segundo partido consecutivo con la selección, después de debutar con gol el sábado ante Perú en la goleada del US Team por 4-1 en Orlando.

Tras una entrada del delantero chileno Leandro Hernández contra el arquero Chris Brady, en el último minuto, se desató un altercado entre jugadores y miembros de los cuerpos técnicos de ambos equipos.

Con dos victorias en el inicio de su segundo ciclo como entrenador de Estados Unidos, Pochettino puede darse por bien servido con una prolífica producción de goles y con el protagonismo de los juveniles que siguen respondiendo a su confianza.

Estados Unidos cerrará esta ventana internacional con partidos ante México y Canadá, el 3 y 6 de octubre, respectivamente.

Chile, que el sábado perdió su amistoso 1-0 contra Canadá, se enfrentará a México el 6 de octubre en Los Ángeles.

Alineaciones

Estados Unidos: Chris Brady (Brian Schwake 46) - Miles Robinson (Auston Trusty 63), Neil Pierre (Chris Richards 62), Antonee Robinson (cap) - Sergiño Dest (Malik Tillman 63), Frankie Westfield (Alexander Freeman 62), Giovanni Reyna (Damion Downs 71) - Sebastian Berhalter (Cavan Sullivan 83), Brooklyn Raines, Adri Mehmeti (Tyler Adams 63) - Julian Hall (Mathis Albert 71).

DT: Mauricio Pochettino.

Chile: Lawrence Vigouroux - Felipe Faúndez (Francisco Salinas 60), Jonathan Villagra (Paulo Diaz 58), Ivan Roman, Diego Ulloa (Marcelo Morales 70) - Felipe Loyola (cap) (Vicente Pizarro 70), Dario Osorio, Felipe Mendes (Rodrigo Echeverría 70) - Nils Reichmuth (Leandro Hernández 58), Gutierrez Maximiliano - Ben Brereton (Gonzalo Tapia 84).

DT: Nicolas Cordova.