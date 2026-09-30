Con los jovencitos de "Poch", una promisoria EE.UU. vence a Chile en amistoso

En otra noche estelar para la nueva camada de convocados por el entrenador argentino Mauricio Pochettino, la selección de Estados Unidos venció 4-2 a Chile en un partido amistoso que sin embargo terminó con los ánimos caldeados.

Con dos victorias en el inicio de su segundo ciclo como entrenador del US Team, Pochettino puede darse por bien servido con una prolífica producción de goles (8) y con el protagonismo de los juveniles que siguen respondiendo a su confianza.

Unos 20.000 aficionados en el Energizer Park de San Luis, Misuri, gozaron con otra promisoria actuación de una selección estadounidense que parece que se le caen los talentos del bolsillo.

Con 17 años y cuatro meses, el delantero del Borussia Dortmund Mathis Albert se convirtió en el goleador más joven de la historia de la selección estadounidense.

Su tanto en el tiempo añadido (90+6') con un potente remate que golpeó el travesaño antes de cruzar la línea de gol le permitió superar el récord de Christian Pulisic, principal referente del equipo.

La nueva camada Pochettino venía de golear 4-1 a Perú el sábado en Orlando, en un partido en el que debutaron 11 jugadores con la selección absoluta ante las notables ausencias de figuras como el propio Pulisic, Weston McKennie y Folarin Balogun.

Julian Hall, de 18 años, fue otra de las figuras de la noche, pues volvió a cantar gol y se convirtió en primer futbolista en marcar en sus dos primeras apariciones con la selección estadounidense.

El delantero también participó en el primer grito de gol del US Team tras recibir un pase de Sergiño Dest dentro del área, dejar pasar el balón entre sus piernas y asistir a Sebastián Berhalter (37').

Chile no levanta

Chile pareció despertarse y generó peligro en el primer tiempo con un postazo de Ben Brereton Díaz y otro de Darío Osorio.

El equipo sudamericano se fue al descanso con el empate de Diego Ulloa y empezó con empuje el segundo tiempo, pues a los cuatro minutos encontró la ventaja con un remate colocado de Maximiliano Gutiérrez.

Pero la ventaja visitante duró poco con el empate de cabeza de Hall.

Pochettino introdujo cinco cambios después de la hora de juego y dio entrada a varios futbolistas con experiencia en el Mundial de 2026.

Uno de ellos, el defensor Chris Richards, marcó el tercer gol estadounidense a los 72 minutos, al rematar de cabeza un preciso saque de esquina de Berhalter.

En el último minuto del partido, tras una entrada del delantero chileno Leandro Hernández contra el arquero Chris Brady, se desató un altercado entre jugadores y miembros de los cuerpos técnicos de ambos equipos.

El encuentro también fue la oportunidad para homenajear al defensor Tim Ream, capitán de Estados Unidos en el Mundial de 2026, quien confirmó su retiro de la selección y recibió una despedida antes del partido en San Luis, su ciudad natal.

Estados Unidos cerrará esta ventana internacional con partidos ante México y Canadá, el 3 y 6 de octubre, respectivamente.

Chile, que el sábado perdió su amistoso 1-0 contra Canadá, se enfrentará a México el 6 de octubre en Los Ángeles.