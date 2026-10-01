Con su mala racha en playoffs rota y el papa XIV de su lado, los Medias Blancas quieren más en octubre

HOUSTON (AP) — El mánager de los Medias Blancas Will Venable ya estaba mirando hacia adelante apenas unos minutos después de que su equipo ganara su primera serie de playoffs en 21 años al barrer a los Astros de Houston en su serie de comodines de la Liga Americana.

“Puedo decirles ahora mismo que el grupo no está satisfecho con esto”, manifestó.

Los Medias Blancas aprovecharon un gran primer inning y un jonrón de tres carreras de Chase Meidroth para encaminarse a una victoria por 7-3 y llevarse la serie.

Es la primera vez que Chicago gana una serie de playoffs desde que venció a Houston en la Serie Mundial de 2005. Bajo la dirección de Venable, en su segundo año como piloto, y con una carta de apoyo del papa León XIV, los Medias Blancas avanzaron para enfrentar a los Guardianes, los campeones de la División Central de la Liga Americana, en un serie divisional que arrancará el sábado en Cleveland.

Están encantados de poder darle a sus aficionados en Chicago al menos un par de juegos de playoffs en casa después de disputar sus dos primeros partidos de postemporada como visitantes. Su primer juego en Rate Field será el tercer duelo el miércoles.

“Han sido increíbles todo el año”, comentó Meidroth. “Así que lo principal era volver a Chicago para jugar béisbol de postemporada, y de verdad somos muy afortunados de poder hacerlo”.

Los Medias Blancas, que perdieron 100 juegos en cada una de las últimas tres temporadas, son el único equipo en la historia de las Grandes Ligas que, tras temporadas consecutivas con 100 derrotas, consiguió un boleto a los playoffs.

Es un giro improbable y rápido que la mayoría de la gente —ni siquiera el propietario Jerry Reinsdorf— vio venir.

“No pensé que se concretaría tan rápido, de verdad que no”, les dijo a los reporteros después del juego. “De verdad pensé que 2027 sería el año en que competiríamos. Pero nadie les dijo a los jugadores que no podían hacerlo”.

Se esperaba que los Medias Blancas volvieran a ser el peor equipo de su división esta temporada, pero en cambio dieron un salto de 24 juegos para terminar 84-78 y quedarse con un puesto de comodín para los playoffs.

Meidroth compartió las cualidades importantes que les permitieron desafiar las expectativas.

“Convicción, energía, esas son las dos cosas”, explicó. “Confianza. Tenemos un grupo joven y hambriento, algunos veteranos en los que nos apoyamos. Pero sí, ha sido lo mismo todo el año. Creemos que podemos ganar cada juego”.

Al llegar a esta temporada, había sido una racha terrible para los Medias Blancas, que establecieron el récord de más derrotas desde 1899 cuando perdieron 121 juegos en 2024. Fue un año que Reinsdorf recordó como “deprimente” la noche del miércoles.

Elogió el trabajo que hizo el gerente general Chris Getz para construir una base sólida para que el equipo creciera. Y señaló como un punto de inflexión el traspaso bomba del zurdo Garrett Crochet a los Medias Rojas de Boston después de aquella temporada espantosa, operación que les dejó a Meidroth, al receptor Kyle Teel y al jardinero Braden Montgomery.

Venable, de 43 años y en su primera experiencia como mánager, se alegra de haber ayudado a devolver a los Medias Blancas a la respetabilidad tras sus años en el sótano del béisbol.

“Estoy muy orgulloso y, en realidad, muy contento por todos los que en los últimos años vivieron el béisbol de los Medias Blancas cuando obviamente no estaba en su mejor momento”, expresó. “Y es una franquicia con mucha historia y Jerry invierte muchísimo en este equipo, ama muchísimo a este equipo, y poder recompensarlo a él y a la ciudad de Chicago, que han estado de nuestro lado y nos han apoyado desde el primer día que he estado aquí, se siente realmente muy bien”.