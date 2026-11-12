Concejal afirma que varias personas fueron baleadas en Washington

La policía respondió el jueves a un tiroteo en el centro de Washington, y una concejal local informó que "varias personas" habían sido baleadas en un gimnasio.

El Departamento de Policía de Washington indicó en X que su equipo de respuesta de emergencias se encontraba en la escena de un "tiroteo activo" en el área de Logan Circle, en la capital del país.

Brooke Pinto, miembro del Concejo Municipal de DC, dijo que el tiroteo ocurrió dentro y fuera de un gimnasio y que "varias personas" habían sido alcanzadas por los disparos. Añadió que la policía estaba buscando a un sospechoso.