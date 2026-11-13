Condenan a 22 años por red de narcotráfico a hermano de capo mexicano asesinado

WASHINGTON (AP) — Un hombre cuyo hermano asesinado encabezó uno de los cárteles de drogas más violentos de México fue condenado el viernes a más de 22 años en una prisión de Estados Unidos por su participación en una extensa conspiración de narcotráfico que puso cocaína y metanfetamina en las calles estadounidenses.

Antonio Oseguera Cervantes, hermano del cofundador del Cártel Jalisco Nueva Generación conocido como El Mencho, se declaró culpable en julio de cargos de narcotráfico, después de que el gobierno mexicano lo entregara a las autoridades estadounidenses el año pasado junto con otros líderes de alto rango del cártel.

Su caso forma parte de un esfuerzo más amplio del gobierno del presidente Donald Trump para emprender una ofensiva contra poderosos cárteles como el Jalisco Nueva Generación, también conocido como CJNG, que han contribuido a alimentar la epidemia de drogas en Estados Unidos.

“La sentencia de Oseguera Cervantes envía un mensaje claro a los delincuentes de todo el mundo de que el Departamento de Justicia está comprometido con la eliminación total de los cárteles de la droga y de las organizaciones criminales transnacionales, incluido el CJNG”, afirmó Tysen Duva, fiscal general adjunto y jefe de la División Criminal del Departamento de Justicia, en un comunicado enviado por correo electrónico.

Según fiscales federales, Antonio Oseguera Cervantes, de 68 años y originario de Michoacán, México, trabajó para cárteles junto con su hermano Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, el capo conocido como El Mencho, quien fue abatido por el ejército mexicano en febrero.

Antonio Oseguera Cervantes fue líder del Cártel del Milenio y posteriormente fue subordinado directo de su hermano, cuando El Mencho se convirtió en el máximo líder del CJNG, de acuerdo con los fiscales.

Los fiscales del tribunal federal de Washington habían recomendado una condena de 30 años de prisión, al señalar que las funciones del acusado incluían recibir las ganancias del CJNG provenientes de las drogas, gestionar las actividades de lavado de dinero del cártel y supervisar laboratorios de metanfetamina.

“Los cárteles rivales rara vez resuelven sus disputas únicamente mediante la diplomacia”, escribieron los fiscales en documentos judiciales. “Y aunque puede que no existan cárteles de la droga no violentos en México, (Oseguera Cervantes) fue miembro de cárteles particularmente brutales”.

Los abogados de Antonio Oseguera Cervantes solicitaron una condena de 20 años de prisión, al indicar en documentos judiciales que él acepta plena responsabilidad por sus delitos y que “no culpa a nadie excepto a él mismo”. Señalaron que ya pasó varios años tras las rejas en México esencialmente por la misma conducta por la que se declaró culpable en Estados Unidos.

Expresó arrepentimiento en una carta dirigida al tribunal, en la que manifestó que está “profundamente arrepentido por mis acciones y por el daño que causaron”.

“Uno de mis mayores temores es morir lejos de mi familia”, escribió. “Amo mucho a mis hijos y a mi familia, y espero que algún día pueda tener la oportunidad de pasar con ellos los años que me queden de vida”

_____

La reportera de The Associated Press Alanna Durkin Richer contribuyó desde Washington.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.