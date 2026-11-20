Un jurado estadounidense declaró el viernes culpable a un hombre por el asesinato en 2025 de una mujer británica a quien conoció en un sitio web de contenido fetichista extremo.

Dwain Hall, de 54 años, fue declarado culpable y condenado a dos cadenas perpetuas consecutivas por el secuestro y asesinato de Sonia Exelby, dijo la fiscalía de Florida en un comunicado.

"Este fue un caso extraordinario y profundamente perturbador, que involucró circunstancias difíciles de comprender", dijo Bill Gladson, fiscal del Quinto Circuito Judicial de Florida.

Hall y Exelby mantuvieron conversaciones durante dos años antes del crimen a través del sitio web Motherless, ahora extinto, que albergaba imágenes fetichistas extremas, y por una aplicación de mensajería encriptada.

Esa página había sido señalada anteriormente por alojar más de 20.000 videos de abusos sexuales contra mujeres que fueron drogadas sin saberlo y grabadas mientras dormían.

Según registros judiciales, Hall se identificaba como "AlphaSadist" en ese sitio y Exelby, de 32 años al momento de su muerte, llegó a decirle que buscaba "ser asesinada".

La fiscalía dijo el viernes que Exelby padecía "trastornos de salud mental".

El 10 de octubre de 2025, la mujer viajó a Florida para encontrarse con Hall, con quien sostuvo relaciones sexuales que incluyeron prácticas violentas, según registros de la corte.

La fiscalía indicó que, antes de la llegada de Exelby a Estados Unidos, Hall había comprado una pala y una cuerda.

El cuerpo de la mujer fue hallado el 17 de octubre en una zona boscosa de Marion Oaks, en Florida. Días antes, Exelby había sido reportada como desaparecida en Reino Unido.

En el lugar donde fue encontrado el cuerpo, los investigadores hallaron un recibo correspondiente a la compra de la pala, que posteriormente fue localizada en la vivienda de Hall.

Las autoridades identificaron al acusado después de que intentara utilizar una tarjeta de crédito a nombre de Exelby.

Además, revisaron su teléfono celular y encontraron imágenes explícitas. Algunas de ellas fueron admitidas como evidencia durante el juicio al considerar la corte que describían la conducta de Hall.

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