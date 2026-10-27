Confianza de consumidores de EEUU aumenta por estabilización del precio de la gasolina

La confianza de los consumidores de Estados Unidos aumentó en octubre gracias, en buena medida, a la estabilización del precio del combustible, según un indicador de referencia publicado el martes, a una semana de elecciones legislativas.

El Índice de Confianza del Consumidor del Conference Board subió durante el mes 7,5 puntos, hasta situarse en 91,7, informó el organismo en un comunicado, en contra de las previsiones de los analistas, que apuntaban a una caída.

"La recuperación coincidió con la moderación de los precios minoristas de la gasolina entre septiembre y octubre", afirmó Fergus McCormick, economista de The Conference Board.

"Sin embargo, a pesar del aumento registrado en octubre, la confianza de los consumidores se mantuvo en la tendencia bajista a largo plazo de los últimos años", matizó.

El aumento del coste de vida es una de las principales preocupaciones de los estadounidenses de cara a las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre, en las que según varias encuestas los demócratas arrebatarán a los republicanos de Donald Trump el control del Congreso.

La guerra lanzada a finales de febrero por el presidente estadounidense contra Irán ha disparado los precios de la energía, especialmente el de la gasolina, que cuesta un 40% más que antes del conflicto, lo que ha hecho repuntar la inflación en Estados Unidos.