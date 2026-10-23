Confianza de los consumidores en EEUU revisada ligeramente al alza

La confianza de los consumidores estadounidenses se deterioró menos en octubre de lo que se había estimado anteriormente, según un parámetro de referencia actualizado el viernes.

De todos modos, el ánimo de consumo sigue lastrado por las preocupaciones en torno al poder adquisitivo.

El índice de confianza elaborado por la Universidad de Míchigan se sitúa en 48 puntos, prácticamente al mismo nivel que en septiembre.

Una estimación inicial apuntaba a un marcado descenso, hasta 46,3 puntos, cerca del mínimo registrado el pasado mayo (44,8 puntos).

En cualquier caso, la publicación sigue reflejando datos duros.

En febrero el guarismo era un 15% superior, antes del inicio de la guerra en Oriente Medio, que disparó los precios de la energía.

"El poder adquisitivo sigue en el centro de las preocupaciones de los consumidores", constata la directora de la encuesta, Joanne Hsu, citada en un comunicado.

Los debates sobre el costo de vida dominan la vida pública estadounidense ante la cercanía de las elecciones legislativas de mitad de mandato, el 3 de noviembre, cruciales para el Partido Republicano del presidente Donald Trump que busca mantener el control del Congreso.