Confianza del consumidor en EE.UU. cae en agosto por temores inflacionarios

La confianza de los consumidores en Estados Unidos cayó en agosto, según datos publicados el viernes, reflejando las preocupaciones por la persistente inflación a medida que la guerra en Medio Oriente pesa sobre la mayor economía del mundo.

El índice de la Universidad de Michigan se situó en 51,7 puntos en agosto, con una ligera revisión al alza frente a los 51 puntos de una lectura preliminar; esto supuso un retroceso con respecto a los 55,2 puntos de la lectura de julio.

"La confianza del consumidor confirmó su lectura de principios de mes y cayó alrededor de un 6% respecto al mes pasado", dijo Joanne Hsu, directora de la encuesta.

Esto representa una caída del 11% frente a hace un año, con el pesimismo alimentado por "la preocupación constante de que la inflación seguirá elevada en el futuro cercano", añadió.

Los precios mundiales de la energía se dispararon después de que Estados Unidos e Israel iniciaran la guerra contra Irán a finales de febrero.

Teherán ha atacado a los aliados de Washington en el Golfo y ha paralizado el estrecho de Ormuz.

"La caída en la confianza en agosto se vio en todos los grupos políticos, y fue particularmente aguda entre los republicanos", encontró la encuesta de la Universidad de Michigan.

Este resultado llega a meses de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos en noviembre, claves para el partido republicano del presidente Donald Trump.

Los datos de la encuesta mostraron que los consumidores de mayor edad, junto con los grupos de ingresos bajos y medios, registraron una caída más fuerte en la confianza.

"Con la persistente incertidumbre política, incluido el conflicto en Irán, los consumidores anticipan más aumentos en los precios de la gasolina tanto en el corto como en el largo plazo", dijo Hsu.

Aunque las expectativas de la inflación anual descendieron ligeramente hasta el 4,0%, desde el 4,2% en julio, las lecturas actuales aún superan los niveles antes de la guerra.