Confianza del consumidor en EE.UU. en mínimo desde 2014

La confianza de los consumidores estadounidenses se hundió bruscamente en septiembre hasta un mínimo en 12 años, según un barómetro de referencia publicado el martes, que enfatiza la preocupación por el costo de vida.

El índice de confianza en la economía publicado por la organización profesional Conference Board retrocedió 6,7 puntos en el mes que está terminando hasta situarse en 81,9 puntos, su nivel más bajo desde comienzos de abril de 2014.

El costo de vida está en el centro del debate público en Estados Unidos ante las elecciones legislativas de mitad de mandato del 3 de noviembre, cruciales para el Partido Republicano del presidente Donald Trump.

Según la economista jefe del Conference Board, Dana Peterson, las respuestas escritas de los encuestados fueron "mayoritariamente pesimistas".

"Las referencias al nivel de los precios, al alto costo de los bienes y servicios, y en particular a los precios del petróleo y la gasolina, han alcanzado nuevos máximos, lo que refleja el fuerte aumento de los costos de la gasolina observado en septiembre", subraya la especialista, citada en el comunicado de la organización.

"¡Ups!", comentó en X la economista del banco estadounidense Navy Federal Credit Union, Heather Long. "La confianza de los consumidores es ahora peor que en el punto álgido de la pandemia de 2020", recordó.

"Eso demuestra hasta qué punto muchos estadounidenses están preocupados por la subida de los precios de la gasolina y el diésel, el fuerte encarecimiento de los costos de los préstamos y la debilidad de las contrataciones", resumió.