Congreso de EE.UU. declara en desacato a un allegado de Epstein

La Cámara de Representantes de EE.UU. declaró el miércoles en desacato al inversor multimillonario Leon Black por desobedecer las citaciones ante el Congreso en el marco de su investigación sobre el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

La resolución fue aprobada unánimemente un día después de que la Comisión de Supervisión de la Cámara recomendara esta medida.

El asunto se remitirá ahora al Departamento de Justicia, que decidirá si se presentan cargos penales.

"Nadie está por encima de la ley. Leon Black desobedeció dos citaciones", afirmó en un comunicado el presidente del comité, Jamie Comer.

"Seguiremos buscando transparencia para el pueblo estadounidense y justicia para las víctimas en nuestra investigación sobre la gestión por parte del Gobierno federal de los casos penales de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell".

Black, el multimillonario cofundador de Apollo Global Management, no se presentó a una declaración jurada prevista para el 3 de septiembre y no cumplió íntegramente con otra citación judicial en la que se le solicitaban los acuerdos de confidencialidad.

Sus abogados calificaron la medida de la Cámara de Representantes de "indignante" y afirmaron que continuarán con su recurso judicial contra las citaciones de los legisladores, según informaron medios de comunicación estadounidenses.

Black había comparecido voluntariamente ante la comisión en junio, en la que reconoció haber pagado a Epstein 158 millones de dólares por asesoramiento fiscal y de planificación patrimonial.

Después se negó a responder preguntas sobre algunos acuerdos de confidencialidad, lo que llevó a los legisladores a exigir más testimonios y documentos.

Black ha negado en repetidas ocasiones haber cometido ninguna irregularidad y ha afirmado que no tenía conocimiento de las actividades delictivas de Epstein.