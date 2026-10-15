Consejo de Seguridad de la ONU condena "intensificación" de ataques de hutíes contra Arabia Saudita

El Consejo de Seguridad de la ONU condenó este jueves "la intensificación" de los ataques de los hutíes contra Arabia Saudita, incluidos "bombardeos irresponsables" contra el aeropuerto internacional de Riad, y reafirmó el "derecho inherente" de las autoridades sauditas a defenderse.

La magnitud de los ataques contra la aviación civil y las infraestructuras petroleras sauditas no tiene precedentes desde que en 2014 comenzó la guerra en Yemen.

En este conflicto se enfrentan los hutíes proiraníes con las fuerzas gubernamentales, que reciben el apoyo militar de una coalición liderada por Arabia Saudita.

El aeropuerto internacional de Riad ha sido atacado en particular 20 veces desde principios de octubre, y los bombardeos del pasado fin de semana causaron 13 muertos y más de 300 heridos. La terminal aérea seguía cerrada este jueves.

En una declaración conjunta difundida por la presidencia griega, los 15 miembros del Consejo de Seguridad "condenaron con la máxima firmeza la continuación e intensificación de los ataques de los hutíes contra el Reino de Arabia Saudita".

También rechazaron "la continuación de los ataques y amenazas de los hutíes contra la navegación comercial en el mar Rojo y en el estrecho de Bab el Mandeb".

Asimismo reafirmaron, como en septiembre, "el derecho inherente del Reino de Arabia Saudita a la legítima defensa, de conformidad con el derecho internacional".

La coalición liderada por Riad afirmó haber interceptado un misil en la región de Medina tras haber informado durante la noche de la interceptación de un dron en el este del reino.

Los hutíes, que han reiterado que no atacarán las ciudades santas del islam, negaron estar detrás de ese ataque.

La ofensiva hutí alcanzó este jueves el complejo del palacio presidencial en Adén, golpeando en particular un cuartel general de la coalición.