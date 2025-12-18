Consejo de Seguridad de ONU se reunirá el martes por crisis en Venezuela

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá el próximo martes para abordar la crisis entre Venezuela y Estados Unidos, confirmaron fuentes diplomáticas, en momentos en que Washington anunció el bloqueo de buques que transporten petróleo desde y hacia el país sudamericano.

"Solicitamos que se convenga una reunión urgente del Consejo de Seguridad para discutir la agresión en curso de Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela", indica una carta enviada por Caracas al Consejo y respaldada por China y Rusia.

La reunión se realizará a las 15H00 locales (20H00 GMT), dijeron el jueves a la AFP dos fuentes diplomáticas que pidieron mantener el anonimato.