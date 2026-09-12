Consejo de Supervisión de Meta pide no reemplazar la verificación por "Notas de la comunidad" en América Latina

El Consejo de Supervisión de Meta pidió al grupo tecnológico que no reemplace con "notas de la comunidad" su programa de verificación de información realizado por periodistas, tal como plantea la empresa californiana en 16 países hispanohablantes de América Latina.

En un comunicado consultado por AFP este sábado, el Consejo de Supervisión argumenta que la verificación por parte de profesionales de la información y las "notas de la comunidad", creadas y aprobadas por simples usuarios de las redes sociales, son mecanismos complementarios que sirven "dos propósitos distintos".

El Consejo insiste en que "las notas de la comunidad" podrían resultar contraproducentes en regímenes represivos o en países muy polarizados. Por ello, "urgimos a Meta a no plantear las notas de la comunidad como una sustitución directa de la verificación", indicó en su comunicado el Consejo de Supervisión de la empresa que agrupa a Facebook, WhatsApp e Instagram.