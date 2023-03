Contó que su crucero la dejó varada en una isla, pero muchos le hicieron una advertencia: “Atrapada”

escuchar

Es común que un crucero haga diferentes paradas en las islas o puertos que incluye en su recorrido. En la mayoría de las ocasiones se les permite a los huéspedes desembarcar para disfrutar de cada uno de esos destinos turísticos. Sin embargo, lo que estos no esperarían es quedarse varados. Eso le sucedió a una joven estadounidense, quien estaba de vacaciones cuando se dio cuenta de que la habían abandonado.

La usuaria @phfame00 compartió en redes sociales su historia. Estaba en un crucero por el Caribe en medio de unos días de descanso. Todo transcurría con normalidad, hasta que la embarcación hizo una parada en Cozumel, una famosa playa mexicana. Ahí, la mujer perdió la noción del tiempo. Cuando quiso volver al barco, se percató de que ya estaba muy lejos de tierra firme y que el capitán la había dejado.

Como era demasiado tarde para hacer algo, documentó su situación en un clip: “¿Qué se supone que debo hacer? Estoy literalmente atrapada en la isla”, afirmó preocupada. Según las imágenes, la nave se dirigía al medio del océano mientras ella yacía tierra firme y sin saber de qué forma actuar.

Una tiktoker contó cómo es que un crucero la abandonó en México

En ese momento no dio más detalles de la situación, pero su grabación se volvió viral. En los comentarios, las personas le pedían un desenlace. Es por eso que la tiktoker aseguró que todo se había originado por un descuido de su parte. “Llegué tarde porque me emborraché y comencé a escuchar buena música. Luego me quedé dormida en la isla”, relató.

En algunos videos de seguimiento, la estadounidense aseguró que todo se resolvió después. “Regresé al barco tras encontrarme con ellos en el siguiente puerto”, declaró.

La tiktoker compartió que pudo resolver su situación tras ser abandonada por el crucero

La tiktoker decidió tomarse las cosas con humor. Sin embargo, la mayoría de las personas que vieron su video la criticaron por no haber seguido las precauciones pertinentes. “Para que el barco esté tan lejos, debes haber llegado al menos media hora tarde”; “El barco no te dejo, tú lo dejaste a él”; “Debiste poner una alarma”. También hubo otros usuarios que le dieron palabras de aliento: “La gente se enoja como si les hubiera pasado a ellos, me alegro de que estés bien”; “Mientras estés a salvo y puedas volver a casa, disfruta de tus nuevas aventuras”, le escribieron.

¿Un crucero debe esperar a los pasajeros?

De acuerdo con Cruise Critic, hay varios factores que definen si un crucero espera o no a los clientes. Por ejemplo, las regulaciones del puerto, los horarios o el número de pasajeros a bordo, incluso influye el criterio del capitán.

En la mayoría de los casos en los que el retraso ocurre por una excursión ofrecida por el mismo crucero, se esperará a los que reservaron el tour o las compañías se encargarán del transporte al siguiente puerto. No obstante, cuando se trata de un descuido, es probable que el huésped tenga que llegar por sus propios medios a la siguiente parada, lo que aumenta los gastos de su estadía y también puede significar un problema si desembarcó sin sus documentos de identificación.

