Comparó a las madres estadounidenses con las hispanas y generó una oleada de coincidencias

Las formas de crianza de otras culturas pueden parecer muy distintas a la propia. Pero si uno no vive en otro lugar o no mira series de televisión o las redes sociales, difícilmente conocerá otros modos de educar. En esa línea, una mujer quiso evidenciar el contraste entre la forma de actuar de una madre hispana y otra estadounidense. Se volvió viral porque muchas personas coincidieron con ella.

La usuaria @madres.en.cuarentena consideró que, a pesar de que las mamás suelen tener actitudes protectoras hacia sus hijos, pueden llegar a expresarlas de diferente manera. Por eso, hizo un video de TikTok en el que mostró ejemplos de cómo actuaría una mujer en caso de que su hijo le dijera que no quiere hacer una actividad en las vacaciones familiares.

Una mujer comparó la forma de ser de las mamás de EE.UU. y las de Latinoamérica

En su opinión, las madres norteamericanas suelen ser más comprensivas, cálidas y consentidoras. En el clip, se observa como supuestamente su hijo le hace la petición de no ir y ella muestra su preocupación: “¿Qué pasa, cariño? ¿Por qué no tienes ganas de esquiar hoy?”, le dice. Además, se asegura de que el menor se encuentre bien de salud: “¿Estás cansado? ¿Hace mucho frío? No te preocupes, yo lo arreglo, quédate aquí y descansa”. De esta forma, cede ante su hijo.

El contraste es evidente cuando interpreta a una madre hispanohablante, quien al parecer tiene un carácter un poco más fuerte. “Dice tu papá que no es una opción que tú vayas a esquiar hoy. Estamos aquí y a mí no me importa. ¿Tú tienes fiebre?, ¿Verdad que no tienes fiebre? Vas a esquiar porque estos tickets cuestan bien caro”, añade en un tono molesto.

Sin embargo, eso no acaba ahí. Diferente a la primera que únicamente se retira del lugar, la hispana se queda para unos reclamos adicionales. “Tuvimos casi que hipotecar la casa para poder venir a este viaje, un esfuerzo bien grande que hizo tu papá. Hazme el favor y te levantas ahora mismo y te pones diez leggings. No me importa que haya un frío horrible allá afuera y nos vamos a esquiar”, asevera. Incluso usa una frase de muchas mamás latinas: “Lo siento mi hijito, pero no hay opción. Cuando tú pagues el viaje, entonces tú decides si vas o no, pero por el momento tienes que venir”, concluye el clip.

La tiktoker dio a entender que las mujeres de EE.UU. son un poco más relajadas GREG BAKER - AFP

Un reflejo de las diferencias culturales

El video causó un gran furor, especialmente entre las mujeres, dado que muchas se sintieron identificadas con él. La mayoría le hizo elogios a la tiktoker por mostrar una “realidad” de lo que viven como madres. Muchas coincidieron en que así trataban a sus hijos. “Soy yo como mamá”; “Cómo le dice que cuando él pague el viaje”; “Literalmente hiciste mis palabras”; “Esta fui yo hace unos días. A descansar a la casa, aquí venimos a esquiar”; “Ya se dijo a esquiar y sin protestar”; “Soy una mezcla de ambos, pero me retiro de la madre hispana cuando ya me tienen miedo”, escribieron entre las reacciones de la publicación.

