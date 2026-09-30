Contrataciones en sector privado de EE.UU. repuntan con fuerza en septiembre

Las contrataciones en el sector privado estadounidense repuntaron con fuerza en septiembre, tras registrar su nivel más bajo del año el mes anterior, según datos de la firma ADP publicados el miércoles.

Las empresas privadas crearon 90.000 puestos en septiembre, frente a 38.000 en agosto y muy por encima de las expectativas del mercado.

"Tras una desaceleración de tres meses, la creación de empleo se recuperó y el crecimiento salarial se mantuvo sólido", afirmó Nela Richardson, economista jefe de ADP.

Los sectores de educación, salud y hostelería y ocio lideraron el crecimiento, según los datos.

En cuanto a los salarios, el crecimiento en los 12 meses terminados en septiembre fue de 3,2%, por debajo de la inflación.

Aunque su alcance es más limitado, los datos de ADP permiten tomar el pulso al mercado laboral estadounidense antes de la publicación de los datos oficiales de empleo, prevista para el viernes.