Contrataciones en sector privado de EE.UU. vuelven a caer en agosto

Las contrataciones en el sector privado estadounidense volvieron a caer en agosto, una nueva decepción para el mercado, según la encuesta ADP/Stanford Labs publicada el miércoles.

Las empresas privadas crearon 38.000 puestos de trabajo en agosto frente a 44.000 en julio; van tres meses de caída.

Los inversores esperaban 47.000 nuevos puestos, según el consenso reunido por MarketWatch.

El de agosto es el nivel de contrataciones privadas más bajo desde inicios de año, señalaron ADP y Stanford Labs en un comunicado.

El viernes se conocerán las cifras oficiales del mercado de trabajo en la mayor economía mundial.

En materia de salarios, el crecimiento en los 12 meses terminados en agosto fue de 3,2% frente a 3,4% de inflación medida por precios al consumo en julio.