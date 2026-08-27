Controladores aéreos dejaron su puesto antes del mortal accidente en Nueva York, según WSJ

Dos controladores aéreos salieron más temprano de sus puestos de trabajo antes del mortal accidente entre un avión de Air Canada y un camión de bomberos en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York en marzo, informó el Wall Street Journal el jueves.

Los dos terminaron su jornada laboral alrededor de una hora antes de que acabara su turno, dejando la torre de control con poco personal antes del choque en el que murieron dos pilotos, informó el periódico citando fuentes cercanas al asunto.

Imágenes de vigilancia del 22 de marzo capturaron el momento en el que el avión se chocó con el vehículo de rescate mientras este cruzaba su trayectoria.

La Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) está tomando medidas para despedir a los dos controladores, de acuerdo con el Wall Street Journal, que dijo que en LaGuardia se gestionaba más del doble del tráfico usual cuando ocurrió el accidente.

Una portavoz de la FAA dijo que la agencia "está comprometida a responsabilizar a los empleados, y no comprometeremos la seguridad ni la eficiencia del Sistema Nacional del Espacio Aéreo".

Investigadores aún indagan sobre el accidente, pero un informe preliminar de abril señaló fallos de comunicación y falta de equipos adecuados.

Según ese reporte, uno de los errores más graves ocurrió cuando los controladores aéreos dieron vía libre al equipo del camión de bomberos para cruzar la pista, pese a que el avión ya se aproximaba.

Un controlador se dio cuenta del error pocos segundos después y dio a los bomberos la orden de "parar parar parar" ("stop stop stop"). Pero uno de los dos ocupantes del camión "no sabía para quién estaba destinada esa transmisión".

Otro factor fue la ausencia de un traspondedor en el camión de bomberos, que automáticamente habría alertado a los controladores que la aeronave y el vehículo se encontraban en rumbo de colisión, según los investigadores.

Este fue el primer accidente mortal en LaGuardia desde 1992.