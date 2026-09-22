Converse se disculpa por anuncio de zapatos deportivos que evocó imágenes del KKK

La empresa estadounidense de calzado deportivo Converse se disculpó por un anuncio en redes sociales que retiró después de que algunos usuarios dijeran que evocaba imágenes del Ku Klux Klan (KKK) y de linchamientos.

El anuncio, publicado en la cuenta de Instagram de la empresa, mostraba a la cantante de K-pop Karina usando una falda blanca y sosteniendo a un costado un par de zapatos deportivos negros.

Algunas personas en redes sociales dijeron que una imagen triangular blanca creada por la iluminación sobre la falda parecía una capucha del KKK y compararon el calzado colgando con una imagen de un linchamiento.

"Lo sentimos. Entendemos por qué esta imagen resulta profundamente perturbadora y reconocemos que nos equivocamos. Esto no debió haber ocurrido y lo haremos mejor", señaló Converse en un comunicado enviado a medios de comunicación estadounidenses.

La compañía agregó haber retirado el anuncio de sus canales y que estaba trabajando para eliminarlo de todos los lugares donde hubiera aparecido.

La fotografía formaba parte de una campaña para promocionar las Converse Chuck 70, lanzadas internacionalmente el 27 de agosto.