Corbin Carroll pega un jonrón de dos carreras y los Diamondbacks vencen 8-7 a los Marlins

PHOENIX (AP) — Corbin Carroll conectó un jonrón ganador de dos carreras con un out en la novena entrada y los Diamondbacks de Arizona remontaron un déficit de tres carreras en los innings finales para vencer 8-7 a los Marlins de Miami el lunes por la noche y mantenerse al ritmo en la carrera por los playoffs de la Liga Nacional.

Carroll haló un splitter del relevista Jack Ralston (0-1) por encima de la barda del jardín derecho para su 21er jonrón de la temporada; fue un gran momento para el estelar jardinero, que ha tenido dificultades desde la pausa del Juego de Estrellas con un promedio de bateo de .214.

Los D-backs siguen a 2,5 juegos de los Padres de San Diego —que han ganado ocho seguidos— por el último comodín de la Liga Nacional.

El cerrador de los Marlins, Pete Fairbanks, abrió la novena, pero dio base por bolas al primer bateador, el venezolano Gabriel Moreno, y realizó un lanzamiento al dominicano Geraldo Perdomo antes de salir con una aparente lesión; Ralston entró y retiró a Perdomo con un toque de sacrificio antes del jonrón de Carroll, que se mantuvo apenas dentro del poste de foul del jardín derecho.

Jordan Lawlar bateó un cuadrangular de dos carreras en la octava ante Tyler Zuber para recortar la desventaja de los D-backs a 7-6.

El derecho de los Marlins, el dominicano Sandy Alcántara, permitió cuatro carreras con siete hits y dos bases por bolas en cinco entradas, y ponchó a seis; terminó su labor con una nota alta, al salir de un aprieto con un out y las bases llenas al ponchar a Nolan Arenado y retirar a Tim Tawa con un elevado.

Alcántara ha lanzado 205 innings esta temporada, la mayor cantidad en las Grandes Ligas.

El derecho de los D-backs, Corbin Burnes, fue castigado en su segunda apertura desde que regresó de la cirugía Tommy John el 8 de septiembre, al permitir cinco carreras en 4,6 entradas, incluidos jonrones consecutivos de Jakob Marsee y el venezolano Javier Sanoja; Juan Morillo (4-4), también de Venezuela, ponchó a los tres bateadores en la novena. ___

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