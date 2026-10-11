Corresponde a los ucranianos elegir a su dirigente, responde Zelenski a Trump

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, enfatizó el domingo que son los ucranianos quienes deben elegir a su dirigente, un día después de que su par estadounidense Donald Trump reclamara un cambio de líder en el país.

"Con todo respeto al presidente Trump, corresponde a nuestra sociedad, a nuestro pueblo, elegir a tal o cual dirigente", afirmó el mandatario ucraniano en una entrevista con el canal ABC.

Zelenski dijo que le comentó al equipo de Trump que, si Estados Unidos quiere que Ucrania celebre elecciones —las primeras desde que comenzó la invasión rusa en 2022— deben hablar con el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

"Díganle a Putin que nos conceda dos meses, 60 días de alto el fuego total, 60 días, y organizaremos elecciones", dijo. "Por supuesto, estaremos dispuestos a aceptar cualquier decisión de nuestro pueblo", aseguró.

Trump criticó el sábado los ataques de Kiev contra refinerías rusas y opinó que "es hora de que Ucrania tenga un nuevo presidente". Dijo esto luego de anunciar el viernes un acuerdo entre Washington y Moscú para la compra masiva de diésel ruso, acompañado de una flexibilización de las sanciones estadounidenses a Rusia.

El precio del diésel ha aumentado más de un 65% en Estados Unidos desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, lo que afecta a muchos sectores económicos, entre ellos la agricultura y el transporte.

Trump, que busca por todos los medios reducir los precios en Estados Unidos antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, sabe que el elevado costo de los combustibles es una de las principales causas del descontento de los votantes.

Zelenski atribuyó el aumento de los precios de la energía a la guerra en Oriente Medio. "Todo el mundo comprende eso", señaló.

Destacó además que Ucrania tuvo "una semana muy difícil", con "196" ataques rusos contra la infraestructura energética ucraniana y "153 civiles" fallecidos.

A pesar de las declaraciones de Trump, Zelenski aseguró que sigue "contando con Estados Unidos para ayudar" a su país a poner fin a la guerra, que en febrero entrará en su quinto año.

"Contamos con el compromiso del presidente (Trump) y de su equipo para detener a Putin (...) Es la clave para poner fin a esta guerra, y contamos con el apoyo estadounidense", afirmó.

"Y por supuesto, contamos con nuestros socios europeos, y espero que preservemos esta unidad, Europa y Estados Unidos", agregó.