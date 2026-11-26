Un juez estadounidense ordenó el miércoles a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) frenar la revisión de la licencia de transmisión de ABC, propiedad de Disney, al decir que constituía una represalia inconstitucional.

ABC presentó la demanda contra la FCC a mediados de agosto, bajo el argumento de que la revisión anticipada de su licencia -que no vence sino hasta 2028- era una retaliación por contenido que ha molestado al presidente Donald Trump.

La jueza Loren AliKhan dijo que "no fue un caso difícil" y que la FCC "no puede tomar represalias o castigar a los demandantes ni a otros titulares de licencias de radiodifusión por expresar opiniones desfavorecedoras".