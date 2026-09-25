Corte Suprema de EE.UU. concede a Trump el uso de base de datos para verificar padrones electorales

La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó el viernes al gobierno de Donald Trump el uso de una base de datos federal con el fin de eliminar a posibles personas sin ciudadanía estadounidense de los padrones electorales del país.

La mayoría de los nueve jueces del máximo tribunal se sumó a la opinión no firmada, lo que representa una victoria para el presidente Trump de cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre.

Los tres jueces liberales del tribunal, de mayoría conservadora, no estuvieron de acuerdo.

Trump ha asegurado sin bases durante años que muchas personas sin ciudadanía estadounidense votan en elecciones en el país norteamericano, así como que las papeletas enviadas por correo son vulnerables a fraude.

La decisión de la Corte Suprema del viernes dejó sin efecto una orden de un tribunal inferior que había bloqueado el uso de un programa del Departamento de Seguridad Nacional conocido por su acrónimo en inglés "Save" para verificar la ciudadanía de las personas inscritas en los padrones electorales.

El programa Save se usa para identificar la condición de ciudadanía a fin de determinar si alguien reúne los requisitos para recibir beneficios.

El tribunal inferior que falló en junio contra la administración de Trump dijo que "los estados se han asociado con el gobierno federal para acceder a la base de datos y están eliminando activamente a ciudadanos de Estados Unidos de los padrones electorales basándose en información inexacta".

"El gobierno federal ha pisoteado deliberadamente los derechos de privacidad de los ciudadanos estadounidenses de una manera que amenaza el sagrado derecho al voto", indicó el tribunal.

En su fallo, la Corte Suprema dijo que el gobierno federal "tiene una obligación de responder a las solicitudes de los funcionarios electorales estatales y locales que buscan verificar la ciudadanía de los votantes".

Y la orden del tribunal inferior que bloquea el uso del Save "impide al gobierno federal usar el programa que considera más adecuado para la tarea".

Expertos electorales señalaron que es poco probable que el fallo tenga un impacto significativo en los comicios de noviembre, ya que la mayoría de los estados en Estados Unidos prohíben las purgas de votantes 90 días antes de una elección.