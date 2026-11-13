Corte Suprema de EEUU decidirá sobre prohibición de Trump de las solicitudes de asilos

La Corte Suprema de Estados Unidos aceptó el viernes pronunciarse sobre la prohibición de la administración Trump a que migrantes que cruzaron de manera irregular la frontera con México presenten solicitudes de asilo.

Un juez distrital dictaminó el año pasado que el presidente Donald Trump excedió su autoridad legal al prohibir de manera generalizada que los migrantes que cruzaban irregularmente la frontera sur solicitaran asilo.

Un tribunal de apelaciones confirmó el fallo al considerar que violaba la Ley de Inmigración y Nacionalidad, por lo que la administración Trump llevó el caso a la Corte Suprema.

Lee Gelernt, un abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), uno de los grupos que presentó el caso, celebró la oportunidad de presentar argumentos ante el alto tribunal.

"El presidente no tiene el derecho a dejar sin efecto unilateralmente las protecciones que el Congreso ha concedido a quienes huyen del peligro", dijo Gelernt en un comunicado. "Las cortes tienen la razón al rechazar este intento de acaparar un poder sin precedentes que pondría innumerables vidas en peligro".

Este es uno de varios casos sobre inmigración que la Corte Suprema, de mayoría conservadora, estudiará durante este periodo de sesiones.

En diciembre, la corte escuchará los argumentos sobre la legalidad de las expulsiones de migrantes indocumentados a países que no son los suyos, llamadas deportaciones a "terceros países".

Se espera que analice el caso sobre el asilo a inicios de 2027 y dé un dictamen para finales de junio.

Trump hizo campaña a la presidencia con la promesa de expulsar a millones de migrantes indocumentados y ha adoptado una serie de acciones que apuntan a acelerar las deportaciones y reducir los cruces fronterizos.

Algunas de sus iniciativas de deportaciones masivas han sido frustradas o paralizadas por cortes debido a la preocupación que se esté ignorando el derecho al debido proceso de los migrantes.