Corte Suprema de EEUU estudia petición para acabar con demandas por clima contra petroleras

La Corte Suprema de Estados Unidos escuchaba este lunes a las partes enfrentadas en un caso que podría determinar el destino de decenas de demandas climáticas contra las compañías petroleras por su papel en el calentamiento global y por haber ocultado los peligros de los combustibles fósiles.

Conocido como Suncor contra Boulder, el litigio comenzó en 2018, cuando la ciudad y el condado de Boulder, Colorado, demandaron a ExxonMobil y a Suncor Energy, alegando que "causaron y contribuyeron de manera consciente a la alteración del clima" mientras "ocultaban y/o tergiversaban los peligros" de sus productos.

Suncor opera una refinería en Colorado, mientras que ExxonMobil mantiene estrechos vínculos con este estado de las Montañas Rocosas.

Los demandantes afirman haber sufrido pérdidas de cientos de millones de dólares debido a incendios forestales, inundaciones y otros fenómenos meteorológicos extremos derivados del cambio climático vinculado a la quema de combustibles fósiles.

Es una de unas 40 demandas similares presentadas por ciudades, estados, pueblos indígenas y otras jurisdicciones locales, inspiradas en litigios exitosos contra productores de tabaco y opioides.

El gobierno del presidente Donald Trump presentó un escrito instando al máximo tribunal a hacerse cargo del caso, y los jueces aceptaron.

La corte está examinando si la legislación federal -en concreto la Ley de Aire Limpio (Clean Air Act)- prevalece sobre los reclamos de Boulder, si la Constitución impide este tipo de demandas y si puede revisar el caso antes de que se celebre un juicio.

Si los jueces se concentran en la posibilidad de revisar el caso antes de un proceso, "eso básicamente aplaza el problema", ya que las preguntas más amplias probablemente se plantearían más adelante, dijo a la AFP Katrina Kuh, profesora de Derecho Ambiental en la Universidad Pace.

Sin embargo, una decisión sobre las cuestiones relativas a la ley federal sería importante para muchas demandas pendientes.

"Podría extinguirlas por completo", explicó Kuh. O los jueces podrían limitarlas, permitiendo, por ejemplo, que Colorado aplique su legislación estatal solo a las emisiones dentro del estado.