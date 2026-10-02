Críticas a Starbucks por abrir dos tiendas en región china de Xinjiang

La cadena de cafeterías Starbucks recibió fuertes críticas por parte de un influyente legislador estadounidense y un grupo de defensa de los derechos humanos por abrir locales en la región china de Xinjiang, donde hay denuncias de abusos contra la población musulmana uigur.

El gigante estadounidense de las cafeterías abrió el martes dos establecimientos en Urumqi, la capital regional, en una iniciativa celebrada por medios estatales chinos.

Las Naciones Unidas advirtieron en 2022 sobre posibles crímenes contra la humanidad en Xinjiang, entre ellos la detención de más de 1.000.000 de uigures y otras minorías musulmanas en campos de reeducación.

Organizaciones de derechos humanos sostienen que todavía se producen graves abusos en la región, incluido el trabajo forzado.

John Moolenaar, presidente del Comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre China, calificó la apertura de las dos cafeterías de "moralmente indignante" en un comunicado difundido el jueves.

La iniciativa "vincula a una icónica marca estadounidense con la brutal campaña del PCCh contra los uigures", afirmó, en referencia al gobernante Partido Comunista Chino.

El Congreso Mundial Uigur, grupo de defensa de los derechos de esta minoría, afirmó que Starbucks "elige una vez más ignorar una grave situación de derechos humanos (...) al abrir tiendas en la región".

"Las empresas no deberían contribuir a una economía en la que el trabajo forzado impuesto por el Estado sigue siendo una seria preocupación", añadió la organización en una publicación en redes sociales.

El gobierno chino niega las acusaciones y afirma que sus políticas en Xinjiang han erradicado el extremismo y favorecido el desarrollo económico.

Estados Unidos ha impuesto sanciones en respuesta a los presuntos abusos y varias marcas occidentales han sido objeto de críticas por sus vínculos con Xinjiang.

El gobierno chino ha invertido significativamente en Xinjiang, una de las regiones de más rápido crecimiento del país en 2025, y promueve además un auge del turismo.

El año pasado, Starbucks anunció la venta de una participación mayoritaria de sus operaciones en China a la firma de inversión Boya Capital, con la esperanza de revitalizar sus negocios en su segundo mercado más importante.