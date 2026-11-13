Crow-Armstrong es el MVP de la Liga Nacional por delante de Ohtani

El estadounidense Pete Crow-Armstrong, de los Cachorros de Chicago, fue escogido este jueves por unanimidad MVP (Jugador Más Valioso) de la Liga Nacional, evitando un quinto galardón del japonés Shohei Ohtani en las Grandes Ligas de béisbol.

Crow-Armstrong recibió los 30 votos de primer lugar por parte de los miembros de la Asociación de Escritores de Béisbol de Norteamérica, que le entregaron un total de 420 puntos.

Ohtani, la superestrella de los Dodgers de Los Ángeles, fue segundo con 264 puntos y el estadounidense Brice Turang, de los Cerveceros de Milwaukee, tercero con 190.

El japonés aspiraba a un cuarto MVP consecutivo y quinto en su legendaria carrera, que hubiera endulzado su amargo cierre de campaña con los Dodgers, barridos en los playoffs por el campeón Milwaukee.

Crow-Armstrong impidió que Ohtani se siguiera acercando a Barry Bonds, dueño del récord de premios MVP con siete, al firmar una de las mejores temporadas que se recuerdan en las Mayores.

El jardinero californiano, de 24 años, fue colíder general en jonrones (45) y concluyó en segundo lugar del Viejo Circuito en bases robadas (41).

Crow-Armstrong es también el tercer pelotero en la historia en acumular al menos 45 cuadrangulares, 40 robos y 30 dobles en una campaña, siguiendo los pasos del propio Ohtani (2024) y del dominicano Alfonso Soriano (2006).

En la Liga Americana, el cubano Yordan Álvarez (Astros) fue también elegido MVP por primera vez de forma unánime.