El cuadro "Castaños en flor" de Vincent van Gogh estableció un nuevo récord de ventas en subasta para la obra del artista neerlandés al alcanzar un precio de 190,4 millones de dólares en la casa Sotheby's de Nueva York.

El cuadro se remonta a los días previos a la muerte de Vincent van Gogh en 1890.

"Castaños en flor" es la cuarta obra más costosa jamás vendida en una subasta.

La casa de subastas anunció el martes un acuerdo con los herederos de un antiguo propietario judío que se oponían a la venta alegando que la familia había cedido la obra por presión del régimen nazi.

La obra estaba valorada en 180 millones de dólares, pero fue adjudicada por 165 millones, sin incluir las comisiones.

El récord previo para una pintura de Van Gogh (1853-1890), figura del posimpresionismo, correspondía a "Verger avec cyprès", (Huerto con Cipreses), que se vendió por 117,2 millones de dólares en Christie's de Nueva York en noviembre de 2022, comisiones incluidas.

"Castaños en flor" representa a tres mujeres con atuendos coloridos que caminan de espaldas bajo la sombra de los árboles, mientras un hombre vestido con ropa de trabajo azul avanza por la calle en sentido contrario.

Herederos del influyente editor judío alemán Samuel Fischer, cuya familia vendió el cuadro en 1936, sostienen que la transacción no se realizó libremente y que se vieron obligados a desprenderse de la obra bajo la presión de los nazis.

En vísperas de la subasta, Sotheby's anunció un acuerdo entre los últimos propietarios de la obra, que la habían adquirido en 1975, y "todos los legítimos derechohabientes" de Samuel Fischer, dijo la casa de subastas, sin ofrecer más detalles.

Sotheby's de Nueva York aseguró además haber realizado "investigaciones exhaustivas sobre el historial de propiedad de 'Castaños en flor'", sin haber comprobado que el cuadro hubiera sido vendido bajo coacción ni por debajo de su valor real.

En los últimos años se han multiplicado las demandas para recuperar obras de arte cedidas por coleccionistas judíos durante el régimen nazi, muchas de las cuales se han zanjado por acuerdos extrajudiciales.

Entre otros récords establecidos durante las subastas de noviembre en Nueva York, "Betonte Ecken", de Vassily Kandinsky (1866-1944), pionero del arte abstracto, fue adquirido por 85,8 millones de dólares en Christie's el martes, un máximo para el artista.