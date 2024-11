Cuál es la mejor forma de prepararse para el cambio de hora en EE.UU.

En casi todas las zonas que conforman Estados Unidos, el Daylight Saving Time (DST), también conocido como horario de verano, comenzó el segundo domingo de marzo y finalizará este domingo 3 de noviembre por la madrugada. De esta forma, los residentes volverán al horario estándar. En medio de esa modificación, los especialistas están preocupados por los efectos negativos que podrían surgir.

Una investigación liderada por la Universidad de Harvard sugiere que cambiar la hora dos veces al año tiene impactos en la salud. Aunque adelantar el horario es la más perjudicial, dado que altera los ritmos circadianos y produce insomnio, atrasar las agujas del reloj también tiene sus consecuencias. Por este motivo, diversas organizaciones abogan por la abolición del horario de verano, aunque sus reclamos aún no han tenido efecto.

Los efectos negativos que tiene la transición en la salud de las personas

Este domingo, a las dos de la madrugada, los estadounidenses deberán atrasar una hora sus relojes para que vuelvan a marcar la una y para regresar al horario estándar. Los ajustes suelen realizarse de manera automática en los dispositivos móviles y los relojes inteligentes, mientras que para los manuales se recomienda cambiar la hora antes de acostarse.

Los estadounidenses deberán ajustar sus relojes este domingo para volver a la hora estándar universal Pexels

A pesar de ser una normativa que se aplica de manera casi uniforme en EE.UU. desde que se aprobó la Ley de Horario Uniforme en 1966, los especialistas advierten que estos cambios afectan los ritmos circadianos del cuerpo, que son los ciclos naturales que regulan funciones claves como el apetito, el sueño y el estado de ánimo.

Una investigación de New England Journal of Medicine también reveló un ligero aumento de ataques cardíacos asociado a la transición del horario de verano. A su vez, se informó que estos cambios “pueden alterar los ritmos cronobiológicos e influir en la duración y la calidad de sueño, y el efecto dura varios días después de los cambios”.

Formas de adaptar el cuerpo antes del cambio de horario, según profesionales

Para que el cambio no sea demasiado abrupto en la salud de las personas, Harvard Health sugiere hacer ejercicio con regularidad, preferiblemente a la misma hora todos los días. El deporte físico podría ayudar a que el ciclo del sueño vuelva a funcionar de manera correcta. Además, la institución recomienda acostarse y levantarse siguiendo un horario determinado y cumpliendo las mismas horas de sueño.

El cambio afecta con los ritmos circadianos del cuerpo; por ese motivo, los profesionales aconsejan tomar medidas preventivas los días anteriores a la transición (Foto: Freepik)

¿Se acabará el cambio de horario?

The Council of State Governments, una organización no partidista y sin fines de lucro, informó que desde hace tres años “19 estados han aprobado o promulgado leyes que permiten la observancia del DST durante todo el año si el Congreso lo permite y, en algunos casos, si otros estados de la región también llevan a cabo el cambio”.

Sin embargo, los profesionales del sueño consideran que esto es un error. En su lugar, la Coalición para el Horario Estándar Permanente defiende la implementación del horario estándar presente durante todo el año.

La Coalición para el Horario Estándar Permanente busca que se implemente una nueva normativa para que permanezca la hora estándar durante todo el año Pexels

La Dra. Karin Johnson, copresidenta del comité directivo de la coalición, manifestó en un artículo de American Academy of Sleep Medicine: “El horario estándar nos permite disfrutar de más luz solar por la mañana, cuando necesitamos levantarnos y empezar el día, y alinea la oscuridad con las horas de la tarde, cuando necesitamos relajarnos y prepararnos para dormir”.