Son colombianos, les negaron entrar a EE.UU. a pesar de tener residencia en Canadá y visa americana: “Ninguna explicación”

Kevin Castaño vivió una situación inesperada. Tras un viaje a Colombia, emprendió el regreso a Canadá, donde vive con su familia. El vuelo hizo escala en Estados Unidos y fue allí donde las autoridades migratorias les impidieron el ingreso. A pesar de tener la residencia canadiense y la visa de EE.UU., no los dejaron avanzar y tuvieron que cambiar sus pasajes por Toronto. “Teníamos todos los papeles en regla”, se quejó.

De Bogotá a Canadá, con escala en Houston: el viaje frustrado de Kevin Castaño

Según Castaño explicó en un video que subió a su cuenta de Tiktok @lvcon, había viajado junto a su esposa y su hijo a Colombia, su país de origen. Su plan era regresar a la ciudad canadiense de Calgary, donde viven, con un vuelo con una conexión en Houston, Texas. Ese mismo trayecto habían realizado en la ida, sin inconvenientes. Sin embargo, en esa segunda oportunidad no los dejaron ingresar a Estados Unidos.

Les negaron la entrada a EE.UU. con residencia canadiense y visa americana

“Me dirigí a Bogotá a Estados Unidos con mi esposa y mi hijo, pero no nos permitieron ingresar”, explicó Castaño, quien aclaró que su intención no era quedarse en territorio estadounidense. Es que solo tenían que hacer una conexión, dado que son “residentes permanentes de Canadá”.

El hombre señaló que no era la primera vez que hacían este trayecto. Sin embargo, algo cambió.“En esta ocasión, nos negaron el ingreso a Estados Unidos para continuar hacia Canadá”, lamentó.

Por qué no los dejaron entrar a EE.UU. con residencia canadiense y visa americana

El hombre remarcó que las autoridades migratorias no le informaron en ningún momento por qué ni él ni su familia podían ingresar a Estados Unidos. “No nos dieron ninguna explicación”, dijo.

Para su sorpresa, la compañía aérea que habían contratado para viajar tampoco pudo aclararles la situación. “La aerolínea no sabía por qué razón, si teníamos los boletos y todos los papeles en regla: la visa de EE.UU., la Autorización Electrónica de Viaje (ETA, por sus siglas en inglés) y ya habíamos ingresado varias veces a Estados Unidos en los últimos diez años”, señaló.

El vuelo que tomaron rumbo a Canadá hacía escala en Houston, pero no los dejaron ingresar a territorio estadounidense U.S. Customs and Imagen de Border Protection (CBP)

En ese momento, su única alternativa fue modificar su itinerario. El plan inicial contemplaba una escala en Houston para luego continuar hacia Calgary, Canadá. Sin embargo, como no los dejaron ingresar a territorio estadounidense, la compañía aérea modificó el plan de viaje. “Nos tuvieron que cambiar los pasajes por Toronto”, expicó.

¿Problemas para hacer escalas en Estados?: “No solo fuimos nosotros”

Tras este episodio, Castaño dijo que luego supo que el suyo no había sido un caso aislado. Según aseguró, otros pasajeros, incluso con ciudadanía canadiense, también habían sufrido restricciones similares.

“Ahora me doy cuenta que no solo fuimos nosotros, han habido otras aerolíneas que igualmente a los canadienses con ciudadanía les han negado en ese momento el paso por Estados Unidos”, expresó.

Castaño aseguró que otras personas con residencia y ciudadanía en Canadá tuvieron problemas para ingresar a EE.UU. Unsplash

Por este motivo, buscó prevenir a otras personas que planifiquen viajes desde o hacia Canadá con escalas en aeropuertos de Estados Unidos. “Sería bueno que lo averigüaran para que después no vayan a tener una sorpresa o tener un inconveniente con los cambios de los pasajes”, advirtió.