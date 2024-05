Cuáles son las lecturas y el Evangelio del martes 7 mayo de 2024: “Cree en el Señor Jesús y te salvarás”

Escuchar

Dentro del cristianismo y el catolicismo, la celebración de la misa es un momento de suma importancia, donde la persona se encuentra con Jesús al comulgar, practica la introspección y escucha las lecturas y el Evangelio del día.

Cada día, los pasajes bíblicos ofrecen a los practicantes de la religión una oportunidad para su interpretación y comprensión. A continuación, se ofrecen las lecturas y el Evangelio del martes 7 de mayo, según el sitio web oficial del Vaticano.

El papa Francisco celebra una misa en la Plaza de San Marcos, Venecia, Italia, el domingo 28 de abril de 2024 Antonio Calanni - AP

Lectura del martes 7 de mayo de 2024

Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles

Hch 16, 22-34

En aquellos días, la gente de la ciudad de Filipos se alborotó contra Pablo y Silas, y los magistrados ordenaron que los desnudaran y los azotaran. Después de azotarlos mucho, los metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los vigilara bien. Siguiendo esta orden, él los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo.

A eso de la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración, cantando himnos al Señor, y los otros presos los escuchaban. De pronto sobrevino un temblor tan violento, que se sacudieron los cimientos de la cárcel, las puertas se abrieron de golpe y a todos se les soltaron las cadenas.

La lectura del martes 7 de mayo de 2024

El carcelero se despertó, y al ver las puertas de la cárcel abiertas de par en par, pensó que los presos se habían fugado y sacó su espada para matarse. Pero entonces Pablo le gritó: “No te hagas ningún daño. Aquí estamos todos”. El carcelero pidió una lámpara, se precipitó hacia dentro, y temblando, se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó de allí y les preguntó: “¿Qué debo hacer para salvarme?”. Ellos le contestaron: “Cree en el Señor Jesús y te salvarás, tú y tu familia”. Y les explicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa.

El carcelero se los llevó aparte, y en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Después los invitó a su casa, les preparó la mesa y celebraron una fiesta familiar por haber creído en Dios.

Evangelio del martes 7 de mayo de 2024

Lectura del santo evangelio según San Juan

Jn 16, 5-11

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Me voy ya al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta: ‘¿A dónde vas?’. Es que su corazón se ha llenado de tristeza porque les he dicho estas cosas. Sin embargo, es cierto lo que les digo: les conviene que me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito. En cambio, si me voy, yo se lo enviaré”.

Las mujeres llamadas "los costaleros" actúan y llevan carrozas en el tradicional paso de la hermandad durante la semana previa a la Semana Santa en La Campana, un pueblo a 50 minutos de Sevilla, España Anadolu Agency - Anadolu

“Y cuando él venga, establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado, de justicia y de juicio; de pecado, porque ellos no han creído en mí; de justicia, porque me voy al Padre, y ya no me verán ustedes; de juicio, porque el príncipe de este mundo ya está condenado”.