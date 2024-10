El horóscopo de Nana Calistar para hoy, martes 22 de octubre

Si bien no es la figura más longeva en el campo de la astrología, pocas voces tienen tanto peso como Nana Calistar, quien gracias a su particular manera de compartir el secreto de las estrellas, logró ganarse el corazón de millones de seguidores. Hoy, en sus redes sociales, la pitonisa compartió qué le espera a cada signo de cara a este martes 22 de octubre.

Aries

Es momento de creer en tu presente y agradecer a la vida por quién eres y lo que deseas lograr. Oportunidades favorables en tu economía surgirán en cualquier momento. No te dejes influenciar por chismes que puedan generar conflictos en tu relación.

Tauro

Se aproximan días de reencuentro con amistades del pasado; disfruta y agradece por tenerlos en tu vida. No permitas que cambios de última hora afecten tus relaciones de amistad. Es posible un cambio de casa o ciudad. Un embarazo en la familia traerá bendiciones.

Géminis

No te dejes llevar por amistades que podrían influenciarte negativamente; recuerda que hay cosas más importantes que las distracciones pasajeras. Tu carácter ha sido moldeado por experiencias pasadas, pero es momento de sanar y avanzar.

Las estrellas de Nana Calistar muestran el camino de los signos zodiacales La Opini

Cáncer

Podrías sentir nostalgia al recordar a tu familia, pero la vida te recompensará con una gran bendición. Es momento de pensar en ti y atender tus propias necesidades. Ámate más que nunca y persigue ese trabajo o negocio que tienes en mente; nuevas alegrías llegarán a tu vida.

Leo

Mantén el control de tu carácter para evitar herir a quienes te rodean. No te dejes llevar por rumores, incluso si provienen de familiares. Un familiar te dará una satisfacción, y una amistad lejana te brindará consejos valiosos.

Virgo

Ten cuidado con amistades que podrían causarte problemas con comentarios indiscretos. Si esa persona especial realmente te quiere, hará lo posible por estar a tu lado. Podrías planear un viaje pronto; mantén una actitud positiva y valora a quienes siempre están contigo.

Los horóscopos de Nana Calistar para esta jornada de martes 22 de octubre Pixabay

Libra

Ten precaución con relaciones pasajeras que podrían no aportar positivamente a tu vida. Si tu pareja duda de ti sin motivos, es importante dialogar y establecer confianza. No permitas que experiencias pasadas te impidan empezar de nuevo con ilusión.

Escorpio

Es posible que sin querer hagas comentarios fuertes sobre personas importantes para ti; reflexiona antes de hablar. Deja atrás el pasado y enfócate en el presente. Considera emprender un negocio que pueda mejorar tus ingresos.

Sagitario

Un anuncio de embarazo en la familia podría sorprenderte. Evita involucrarte en chismes y mantén distancia de personas que no aportan positividad. Tienes metas y proyectos importantes; analiza tus opciones antes de tomar decisiones.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy, martes 22 de octubre Pexels

Capricornio

No te quedes anclado en el pasado; vive el presente y disfruta de cada momento. Se presentarán oportunidades para mejorar en el trabajo y en tus finanzas. Cuida tu salud y mantén una actitud positiva. Aunque tus planes puedan demorarse, no te desanimes y sigue adelante.

Acuario

No permitas que otros te manipulen o te hagan sentir incómodo. Aprende de los tropiezos y no te encariñes con situaciones que no te benefician. Si tienes pareja, trabaja en la confianza y evita los celos. Disfruta de lo que tienes y mantén una actitud responsable en tus relaciones.

Piscis

Es momento de cuidar tus finanzas y evitar gastos innecesarios. Toma tus propias decisiones y sigue lo que dicta tu corazón. Podrías reencontrarte con alguien del pasado y notar cómo han cambiado las cosas.

LA NACION