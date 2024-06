Cuáles son las lecturas y el Evangelio del viernes 14 de junio de 2024: “Quédense para ver al Señor”

Escuchar

Dentro del cristianismo y el catolicismo, la celebración de la misa es un momento de suma importancia, donde la persona se encuentra con Jesús al comulgar, practica la introspección y escucha las lecturas y el Evangelio del día.

Cada día, los pasajes bíblicos ofrecen a los practicantes de la religión una oportunidad para su interpretación y comprensión. A continuación, se ofrecen las lecturas y el Evangelio del viernes 14 de junio, según el sitio web oficial del Vaticano.

Una gaviota vuela ante el papa Francisco durante su comparecencia desde la ventana de su estudio sobre la plaza de San Pedro en el Vaticano, el domingo 9 de junio de 2024 Domenico Stinellis - AP

Lectura del viernes 14 de junio de 2024

Lectura del primer libro de los Reyes

1 Reyes19, 9. 11-16

Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí. El Señor le dijo: “Sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar”.

Así lo hizo Elías, y al acercarse el Señor, vino primero un viento huracanado, que partía las montañas y resquebrajaba las rocas; pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto; pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego; pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave.

La lectura del viernes 14 de junio de 2024

Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo: “¿Qué haces aquí, Elías?” Él respondió: “Me consume el celo por tu honra, Señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y asesinado a tus profetas; solo quedo yo y me andan buscando para matarme”.

El Señor le dijo: “Desanda tu camino hacia el desierto de Damasco. Ve y unge a Jazael como rey de Siria; a Jehú, hijo de Nimsí, como rey de Israel; y a Eliseo, hijo de Safat, úngelo como profeta, sucesor tuyo”.

Evangelio del viernes 14 de junio de 2024

Lectura del santo evangelio según San Mateo

Mt 5, 27-32

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: ‘No cometerás adulterio, pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo’”.

El niño de 7 años, Diego Marton, protagoniza la ceremonia de la bajada del Ángel, el 9 de abril de 203, en Tudela, Navarra, España. Este acto de Semana Santa, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, cumple 360 ​​años en la Ribera Tudelana Europa Press News - Europa Press

“También se dijo antes: ‘El que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio, pero yo les digo que el que se divorcia, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio, y el que se casa con una divorciada comete adulterio’”.

LA NACION