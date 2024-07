Cuánto gana un agente de bienes raíces en Estados Unidos y cómo obtener la licencia

Escuchar

La venta de propiedades en los Estados Unidos comprende tres categorías laborales con salarios distintos en función de los requisitos que supone cada puesto y las responsabilidades que implica. El típico agente de bienes raíces o Realtor tiene un sueldo promedio anual de US$211.122 por año. Además, según detalla Glassdoor, la remuneración promedio de efectivo adicional, que incluye bonos, reparto de utilidades y premios, es de US$95.470, con un rango de entre US$71.603 y US$133.659. Esas cifras varían de estado a estado y también según la estacionalidad del mercado de bienes raíces, que suele tener diversos picos y bajas en la actividad según la época del año.

Tras la devaluación, los brokers afirman que si bien los contratos se están renegociando con aumentos semestrales del 15 por ciento, el negocio no genera una buena ganancia para los propietarios LA NACION

El Realtor es la categoría intermedia en el mercado de bienes raíces en cuanto a sueldo, responsabilidades y requisitos de titulación. De hecho, su denominación es la marca registrada de la NAR, la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios en los Estados Unidos. Los Realtors se guían por el código de ética de la asociación y participan en el entrenamiento regular que brinda. Al estar titulados y certificados por la NAR poseen acceso a información confidencial, redes de apoyo y listados exclusivos.

Una categoría menor dentro del mercado es lo que se denomina Agente inmobiliario que, aunque posee titulación y licencia para operar, al no estar certificado por la NAR está muy limitado en cuanto al acceso a información privilegiada sobre el mercado, por fuera de la que cualquier persona puede encontrar buscando en Internet. En general, su trabajo se limita a la asistencia y el asesoramiento, pero no participa activamente en operaciones de compra y venta de propiedades.

El sueldo promedio de un agente inmobiliario es de US$ 186.709 por año, con una remuneración promedio adicional de US$79.378, en un rango de entre US$59.533 y US$111.129, según Glassdoor.

El sueldo promedio de un Bróker es US$ 267.020 por año, con una remuneración promedio adicional de US$ 118.126 Imagen de pressfoto en Freepik

Finalmente, en la cima del mercado se encuentra el broker que está licenciado y autorizado para intervenir en todas las etapas de una operación inmobiliaria, pero son centralmente los que se encargan de la parte financiera que involucran las transacciones de propiedades y son los responsables legales de las que puedan realizar los Realtors y los Agentes a su cargo.

El sueldo promedio de un Broker es US$ 267.020 por año, con una remuneración promedio adicional de US$ 118.126, con un rango que oscila entre US$ 88.594 y US$ 165.376 según Glassdoor.

¿Qué se necesita para ser agente de bienes raíces?

Quienes deseen iniciar una carrera en el mercado inmobiliario a partir de la categoría básica de agente deben cumplir con una serie de requisitos, que también son necesarios en caso de que luego decida avanzar en su profesionalización y certificarse por la NAR, para luego especializarse. Inicialmente, para operar en el mercado se debe:

Si luego de completar todos estos pasos se desea avanzar en la carrera y certificarse como Realtor hay que ser miembro de la NAR y participar en sus cursos de formación continua y formación profesional JENN ACKERMAN - NYTNS

1. Cumplir con los requisitos para operar del estado en que se va a realizar la actividad: cada estado tiene criterios propios, aunque la totalidad exigen tener ciudadanía o residencia legal, no estar inhabilitados para ejercer y presentar una certificación de antecedentes penales. Además, la mayor parte de los estados exigen tener al menos un diploma de bachillerato o GED para poder obtener una licencia y un mínimo de 18 o 19 años de edad.

2. Completar el ciclo de formación: cada estado requiere una cantidad mínima de horas de formación como preparación para el examen de bienes raíces. Por lo general, el rango de horas exigidas varía entre 40 y 300.

3. Aprobar el examen habilitante: para ejercer se debe completar el ciclo de formación y aprobar el examen correspondiente que abarca temáticas legales, financieras y éticas.

4. Obtener la licencia de bienes raíces: al aprobar el examen, el estado le proporcionará a la persona una licencia que le permitirá operar en su territorio, siempre en el marco de las actividades permitidas para el nivel de formación que haya alcanzado. La mayoría de los estados requieren que los nuevos agentes trabajen para una empresa reconocida y certificada antes de permitirles operar de forma independiente.

Si luego de completar todos estos pasos se desea avanzar en la carrera y certificarse como Realtor hay que ser miembro de la NAR y participar en sus cursos de formación continua y formación profesional.

