Es colombiana, le negaron la visa de turista a pesar de tener una empresa y compartió qué fue lo que pasó

En enero de este año, Ibaneth Gómez, una empresaria colombiana del rubro de la belleza, recibió una noticia inesperada y frustrante: le rechazaron la visa de turista para viajar a Estados Unidos. Lo que más la sorprendió no fue el resultado, sino la forma en la que sucedió todo. A través de dos videos publicados en su cuenta de TikTok, compartió su experiencia con lujo de detalles.

El caso de la migrante colombiana rechazada para entrar a Estados Unidos

Gómez había preparado cada aspecto del trámite con anticipación. Su plan consistía en viajar a Nueva York para asistir al International Beauty Show, una feria de belleza de escala internacional. Su objetivo era claro: conocer nuevas tendencias y marcas que pudieran enriquecer su empresa, una distribuidora de productos del rubro en Colombia.

Adjudicó que fue el azar por lo que le denegaron la visa

Según explicó, completó el formulario DS-160, gestionó la cita para el 21 de enero y se presentó con todo lo necesario:

Documentación financiera actualizada, donde incluyó extractos bancarios y declaración de renta de los últimos tres años.

Acreditaciones comerciales que avalaban su empresa, activa desde hacía cuatro años.

Comprobantes de propiedad del vehículo y de su vivienda.

Reservas de hotel y un itinerario de ocho días: tres dedicados a la feria y el resto para actividades turísticas como visitar Central Park y la Estatua de la Libertad.

También contó con el apoyo de dos asesores, quienes la guiaron durante el proceso y le recomendaron llevar toda la documentación posible, aunque sabían que en muchos casos no se solicita en ventanilla.

La empresaria viajó a tiempo, se presentó a la toma de huellas el 17 de enero y llegó a la embajada de madrugada el día de la entrevista. Aunque su cita era más tarde, optó por estar desde las 6.40 hs. Frente a ella, esperaban cerca de 200 personas. A pesar de sentirse confiada, el ambiente en la fila la inquietó. “Uno empieza a sentir vergüenza al ver que a todos les decían que no”, relató en su primer video.

Cuando finalmente llegó su turno, fue llamada por una funcionaria consular. Ella esperaba ser atendida por un hombre, porque consideraba que podría haber sido más flexible. Sin embargo, no tuvo opción. La mujer le pidió el pasaporte, le hizo una sola pregunta sobre el motivo de su visita y, sin dejarla continuar, le entregó un papel con la respuesta negativa.

Al salir, Gómez se sintió frustrada y desorientada. No había tenido oportunidad de explicar que viajaba como asistente a una feria, no como expositora, ni pudo mostrar los documentos que respaldaban su intención de regresar a Colombia, donde viven sus hijas y donde dirige su empresa.

Gómez planeaba asistir al International Beauty Show en Nueva York para explorar nuevas tendencias y fortalecer su distribuidora de productos de belleza en Colombia Freepik

¿Qué paso realmente? El motivo por el cual le habrían denegado la visa

Tras recibir cientos de comentarios en redes sociales, la emprendedora publicó un segundo video en TikTok para aclarar algunos puntos y responder a las críticas.

En relación con su vestimenta, aclaró que optó por un conjunto formal, apropiado para su rol profesional: un blazer, cabello suelto, sin accesorios llamativos ni maquillaje recargado. “No uso ropa ajustada o provocativa, nunca lo hago porque trabajo en el mundo de la estética”, explicó.

Sobre los documentos que llevó, se defendió de quienes afirmaron que no era necesario presentarlos: “Mi asesora me dijo que lo mejor era ir preparada, así que llevé todo lo que pudiera demostrar que tenía un motivo legítimo para viajar”. Aunque sabía que no siempre los oficiales los piden, prefirió no dejar ningún detalle librado al azar.

Le rechazaron su visa de turista y cuenta el motivo

Gómez consideró que el factor azar tuvo un peso decisivo en su caso. Aunque tenía todo en regla y preparó el viaje con seriedad, no logró siquiera iniciar una conversación con la funcionaria que la atendió. “Si me hubieran dado la oportunidad de explicar, seguro habría sido distinto”, lamentó.

Aun así, no se desanimó. Anunció que planea volver a intentarlo dentro de unos seis meses, esta vez junto con sus hijas, con la esperanza de que la próxima entrevista sea distinta. Mientras tanto, seguirá enfocada en su negocio, que continúa activo en Colombia, y explorará otras ferias similares en países como Brasil o México, donde ya participó anteriormente.