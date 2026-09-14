Cuatro hospitalizados tras colapso de grúa en obra en Miami

Miami (AP) — Cuatro personas fueron hospitalizadas después de que una grúa se desplomó en una obra de construcción en Miami el lunes, informaron las autoridades.

El desplome ocurrió poco después de las 8 a.m. en el exclusivo vecindario de Brickell. El jefe de Bomberos de Miami, Robert Hevia, agradeció en conferencia de prensa que una grúa colapsada y un automóvil en llamas no hubiera dejado víctimas mortales.

“Cuando uno mira el lugar, es increíble”, expresó Hevia.

Indicó que una mujer conducía por una calle junto a la obra cuando vio que la grúa empezaba a volcarse.

“Ella pudo poner su auto en reversa apenas lo suficiente como para poder salir del vehículo, mientras el auto también se incendió cuando la grúa cayó sobre el auto”, explicó Hevia.

La grúa también cayó sobre un contenedor de almacenamiento con dos trabajadores de la construcción dentro. El jefe describió una “escena compleja” en la que un socorrista estaba cortando el gran cajón metálico para liberar a los trabajadores atrapados, mientras otro integrante del equipo apagaba un incendio.

Hevia señaló que los dos trabajadores que quedaron atrapados, junto con el operador de la grúa, que logró saltar cuando el aparato se estaba volcando, fueron trasladados a un centro de traumatología cercano con lesiones leves. La mujer que conducía el auto fue llevada a otro hospital, también con lesiones leves.

El jefe de bomberos afirmó que se tenía registro de todos los demás trabajadores en la obra.

Las autoridades no han dicho qué causó que la grúa, específicamente un equipo de hincado de pilotes, se volcara. Hevia indicó que el desplome está bajo investigación. Un equipo de hincado de pilotes por lo general comparte la misma base que una grúa tradicional, pero la parte superior está diseñada para hincar columnas profundamente en el suelo a fin de sostener estructuras grandes.

Las autoridades no han revelado los nombres de los heridos.

_________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.