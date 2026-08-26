Cuatro muertos en ataque de EE.UU. a supuesto barco narcotraficante en el Caribe

Cuatro personas murieron el martes en un ataque militar estadounidense contra un barco supuestamente dedicado al tráfico de drogas en el Caribe, informaron las autoridades.

El Comando Sur estadounidense (Southcom) dijo en X que el ataque estaba dirigido a un barco "que operaba en rutas de narcotráfico establecidas en el Caribe".

"Información de inteligencia confirmada reveló la participación activa de la embarcación en el narcotráfico", añadió.

Imágenes en blanco y negro que acompañaban la publicación mostraban una embarcación desplazándose por el agua antes de una gran explosión.

Las fuerzas armadas estadounidenses lanzaron en septiembre del año pasado la operación "Escudo del Sur", y el presidente Donald Trump sostuvo que su país está en guerra contra los carteles de la droga que operan en América Latina.

Más de 200 personas han muerto en ataques en el océano Pacífico oriental y el mar Caribe, según un recuento de la AFP.

El gobierno de Trump no ha aportado pruebas concluyentes de que las embarcaciones atacadas estén implicadas en el tráfico de drogas.

Expertos legales y organizaciones de derechos humanos señalan que estos ataques podrían constituir ejecuciones extrajudiciales.